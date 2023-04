Les 5 infos de ce mardi : Mercer et Colombe en commission de discipline, Niniashvili et Tuisova blessés...

Après leurs cartons, Colombe et Mercer passeront devant la commission de discipline ce mercredi, Tuisova et Niniashvili blessés et forfaits pour le quart de finale de Challenge Cup, mis en examen pour viol, Lafond pourrait sortir de détention provisoire en fin de semaine, Dafydd James, ancien international gallois, souffre de démence précoce, Deshayes suspendue trois semaines... Voici les 5 infos de ce mardi.