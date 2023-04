À l'aube de la Coupe du monde 2023, le comité d'organisation du Mondial avec le spécialiste de l'intérim "Proman" cherchent à recruter plus de 5000 collaborateurs. Des postes à pourvoir sur toute la durée de l'évènement. Explications .

Récemment, la Fédération française de rugby a annoncé le recrutement de 500 ramasseurs de balles pour la prochaine Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France. Cette fois, c'est le comité d'organisation de la Coupe du monde avec le spécialiste de l'intérim "Proman" qui cherchent à recruter plus de 5000 collaborateurs. Les postes à pourvoir s'étendront sur une période de deux mois (durée de l'évènement) et dans les dix villes hôtes de la compétition : Paris, Saint-Denis, Lyon, Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne, Marseille, Lille, Toulouse et Nice. Cette opération est donc menée en étroite collaboration avec "Proman" qui possède 450 agences en France.

Plus de 1500 postes dans la région parisienne, 750 à Marseille, 350 à Toulouse...

Ces 5000 postes à pourvoir lors du Mondial s'étendront sur plusieurs secteurs d'activité comme la restauration, les métiers de chauffeur livreur, hôte d'accueil ou encore préparateur de commandes. Selon les prévisions de recrutement dans chaque ville hôtes de l'évènement, c'est en région parisienne qu'il y aura le plus de postes à pourvoir : 1550. Une prévision en proportion avec le nombre de match (10, dont le match d'ouverture et la finale). À Marseille, 750 postes devraient être proposés, 570 à Lyon, 500 à Lille, 400 à Bordeaux, 350 à Toulouse et Saint-Etienne, 300 à Nice et 280 à Nantes.

Courant 2022, 4600 volontaires ainsi que 1300 apprentis ont intégré le Campus 2023 créé pour la Coupe du monde qui débutera le 8 septembre prochain.