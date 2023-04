Josua Tuisova et Davit Niniashvili ne seront pas du quart de finale de Challenge Cup de Lyon à Toulon. Les deux arrières du LOU seront éloignés des terrains plusieurs semaines.

Coups durs à Lyon. Le club rhodanien a annoncé ce mardi que Josua Tuisova et Davit Niniashvili s'étaient blessés à la suite du huitième de finale de Challenge Cup contre le Stade français. L'arrière géorgien souffre d'une "entorse sévère du Medio pied" et ne rejouera pas avant six semaines. L'ailier fidjien s'est fait une entorse de la cheville et ne retrouvera pas Toulon, son ancien club, en quart de finale (samedi, 13:30).

\u274c ???????? ???? ??????????? & ???????

Le LOU Rugby revient de Paris avec la qualification... mais également deux blessures importantes.

Un véritable coup dur pour la ligne de trois quarts lyonnaise !https://t.co/kcddKu0uU3 pic.twitter.com/LEJ0gcHFIl — LOU Rugby (@LeLOURugby) April 4, 2023

Cretin et Doussain déjà blessés

Lyon remplit à nouveau son infirmerie. Pour rappel, Dylan Cretin, Xavier Mignot, Jean-Marc Doussain et Théo William sont tous blessés et seront eux aussi forfaits pour le déplacement à Mayol.