Les qualifications de Toulouse et La Rochelle, les Bleus à 7 en bronze... Les cinq infos du week-end

Les résultats des matchs de Champions Cup et Challenge Cup, le bon résultat de l'équipe de France de rugby à 7, la blessure de Julien Marchand, la victoire des Bleues ou encore du changement à venir dans le staff de Bayonne... Voici les cinq infos du week-end.

Toulouse et La Rochelle font le boulot, crève-cœur pour Montpellier

Lors des huitièmes de finale de Champions Cup, Toulouse et La Rochelle ont tenu leur rang en s'imposant - non sans peine - face aux Blue Bulls (33-9) et à Gloucester (39-26). Il s'agit des deux clubs français restants dans la compétition, puisque Montpellier, malgré une prolongation arrachée, a craqué sur la pelouse d'Exeter (33-33 mais 4 essais à 3 pour les Anglais). En Challenge Cup, si le Racing 92 s'est fait fesser, Toulon, Clermont et Lyon se sont qualifiés. Brive et le Stade français sortent par la petite porte.

Et voilà les affiches des quarts de finale de Champions Cup ! \ud83d\udc47https://t.co/OBHOCWF1ZP — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 2, 2023

Mola annonce une entorse de la cheville pour Marchand

Julien Marchand a de fortes chances de manquer le quart de finale de Champions Cup que joueront les Toulousains samedi prochain à 16 heures face aux Sud-Africains des Sharks. Le talonneur international français est sorti peu après la demi-heure de jeu, touché à la cheville quelques minutes auparavant. Après la rencontre, le manager Ugo Mola a confirmé les craintes autour de son joueur : "Ça paraît être une belle entorse de la cheville". Une blessure qui pourrait empêcher Julien Marchand de disputer le quart de finale de Champions Cup et la rencontre face aux Sharks à Ernest-Wallon, samedi prochain.

Les Bleus à 7 décrochent la médaille de bronze à Hong Kong

Hong Kong réussit bien aux Bleus ! Après avoir décroché la médaille de bronze lors de la première étape du circuit mondial à 7 cette saison, les Français disputaient une nouvelle étape à Hong Kong ce week-end. Et le résultat fut le même : une troisième place et du bronze pour l'équipe de France à 7. Ironie du score, c'est sur le même score qu'en novembre que les Bleus se sont imposés lors de la petite finale (19-17). Ce dimanche, c'est face à La Grande-Bretagne que les Tricolores sont allés chercher leur succès.

Réduites à quatorze pendant une heure les Bleues cartonnent en Irlande

L’équipe de France se rendait à Cork, ce samedi après-midi, pour défier l’Irlande dans le cadre de la deuxième journée du tournoi des 6 nations féminin. Elle s’y est imposée 03-53. Malgré un carton rouge reçu par Anaëlle Deshayes dès la 20e minute, les Bleues n’ont pas eu de mal à dominer l’Irlande, dans un match à sens unique, où elles ont inscrit neuf essais. Pauline Bourdon a notamment inscrit un doublé.

Les Bleues cartonnent et s'imposent en Irlande ! \ud83d\ude0d



Plus d'infos : https://t.co/DhZVo74AXz pic.twitter.com/iEb23RYvJZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 1, 2023

Bayonne : Mikautadze va prolonger, Vaquin et Abendanon dans le staff ?

Depuis le licenciement d'Antoine Battut suite à un souci extra-sportif, le staff bayonnais est en manque de personnel. C'est donc tout naturellement que le club de Philippe Tayeb s'est lancé à la recherche d'un renfort au sein de son encadrement sportif. Selon les informations de l'Équipe, deux noms sont évoqués pour intégrer le banc bayonnais aux côtés de Gregory Patat : Rémi Vaquin et Nick Abendanon. Auteur d'un mercato très ambitieux, l'Aviron bayonnais va aussi enregistrer la prolongation de contrat de son deuxième ligne Konstantine Mikautadze, toujours selon le quotidien sportif. Le Géorgien (31 ans), se serait engagé pour deux années, dont une en option.