Encore une fois étincelant sur la pelouse du Stadium face aux Bulls, Thomas Ramos est revenu sur cette victoire tout en se projetant sur le quart de finale qui attend les Haut-Garonnais face aux Sharks de Durban. L'arrière international revient également sur ses dernières semaines prolifiques.

Vous avez vécu une première mi-temps compliquée, comment expliquez-vous ce manque de précision ?

On n'a pas mal réussi à franchir dans le premier acte, mais il est vrai que notre manque de précision nous a clairement empêché de conclure. On a tout de même pris les points quand il le fallait pour être devant à la pause mais c’est certain que nous aurions dû marquer au moins un essai dans les quarante premières minutes. Surtout que nous leur avons offert six points sur un plateau…

Dans quelle mesure la pluie a-t-elle contrarié vos plans ?

Au niveau de nos transmissions, clairement. Malgré le temps humide, nous voulions mettre notre jeu en place mais c’est toujours plus compliqué avec le ballon glissant. On a peut-être voulu trop jouer en première mi-temps, ce qui nous mettait sous pression pour pas grand chose. Dans le second acte, nous les avons attaqués au bord des rucks, afin de trouver des décalages sur les extérieurs.

Est-ce la meilleure préparation avant de défier les Sharks de Durban en quart de finale ?

Cela peut nous servir, c’est certain. C’était la première fois que nous jouions une formation sud-africaine en compétition officielle, cela nous a permis de voir leur vrai niveau. C’est costaud devant et ça galope derrière. Bien évidemment, cela va nous offrir quelques enseignements. Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra évoluer un ton au-dessus que lors de cette rencontre pour passer face aux Sharks, qui ont écrasé le Munster grâce à des ballons de récupération. Il faudra faire attention à ne pas se faire punir samedi prochain.

Avez-vous été surpris par le jeu produit par ces Bulls ?

Je ne peux pas dire que l’on a été surpris car on s’était bien préparés. Nous avions fait quelques séances vidéos, de manière à les analyser un minimum avant de les jouer. On savait qu’ils aimaient jouer au ballon, notamment avec leur arrière international (Kurt-Lee Arendse N.D.L.R). Mais il faut tout de même garder en tête qu’au niveau de l’agressivité, ce sera une toute autre affaire contre les Sharks.

Vous êtes encore auteur d’un très bon match, vous rester sur la même dynamique que le Tournoi avec le XV de France…

Quand tu enchaînes les matchs et que ça se passe bien, tu rentres sur le terrain un peu plus libéré… La semaine de repos m’a fait énormément de bien pour me régénérer. Une très belle fin de saison nous attend et je pense que tous mes coéquipiers qui étaient avec moi à Marcoussis sont également prêts pour performer dans les prochains mois et aider le Stade toulousain à atteindre ses objectifs.

Avec ce premier match à élimination directe, sentez-vous que votre saison a basculé dans une toute autre dimension ?

Forcément. C’est chaque année un peu pareil. On joue pendant huit mois pour jouer ces matchs-là. Bien évidemment, je pense qu’aujourd’hui, tout le monde a changé de braquet et nous avons tous envie de vivre plein de matchs de phase finale.

Vous avez joué 80 minutes, comment vous sentez-vous physiquement ?

J’ai été suspendu pendant cinq semaines en début de saison, donc je suis plutôt frais… (rires). J’ai passé quelques week-ends sur mon canapé donc j’ai eu le temps de me reposer. C’est vrai que j’ai pas mal joué ces dernières semaines mais la petite coupure qui m’a été accordée la semaine dernière m’a fait le plus grand bien. Je me sens frais, tout va bien.