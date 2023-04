Quel embouteillage, et quel micmac ! Les quatre grandes franchises sud-africaines, Stormers, Lions, Sharks et Bulls, jouent trois compétitions simultanément : à la fois la Champions Cup, le United Rugby Championship et la Currie Cup. Au risque de fausser les compétitions car ils disputent parfois deux matchs le même week-end, à des endroits différents, à l'instar des Bulls cette semaine...

C’est une réalité finalement décevante : les Provinces Sud-Africaines ne peuvent pas jouer la Coupe d’Europe dans les meilleures conditions car la période des phases finales se télescope, avec le calendrier de la Currie Cup. La compétition domestique historique de l’Afrique du Sud, née en 1992 se déroule désormais de mars à juin. Et elle concerne exactement les mêmes équipes que celles qui sont engagées sur le front européen, mais aussi en ex-Ligue Celte depuis 2022. Il faut comprendre que les Blue Bulls, les Stormers ou Western Province, les Natal Sharks et les Lions ont gagné 78 des 90 éditions de la Currie Cup : une compétition qui a toujours énormément de prestige, même si elle en avait perdu avec la naissance du Super Rugby.

Mais justement , la SARFU veut lui redonner tout son lustre. On aboutit à une situation assez baroque. Le dilemme est énorme pour ces quatre provinces, elles se retrouvent désormais avec deux matchs programmés en même temps ou presque, du jamais vu. Les Blue Bulls par exemple, ont affronté Toulouse à Toulouse dimanche, mais aussi les Griffons à Welkom vendredi. Samedi, les Stormers affrontaient aussi bien les Harlequins que les Griquas. Les Natal Sharks recevaient le Munster tout en se déplaçant chez les Golden Lions.

Les Sud-Africains des Bulls ont tenu tête en première période aux Toulousains en 8ème de finale de Champîons Cup, avant de s'effondrer dans le deuxième acte. Icon Sport - Icon Sport

Voilà comment les staffs sud-africains sont obligés de faire des choix, des impasses ou des équipes mixtes. "Il est très dur d’avoir assez de réserve à certains postes très spécialisés comme demi de mêlée, pilier ou talonneur. Il faut avoir six joueurs dans chaque position pour faire face aux forfaits de dernière minute", expliquait Neil Powell, entraîneur en chef des Sharks. Ce n’est vraiment pas facile de jouer plusieurs compétitions en même temps et surtout dans des endroits différents." Les Bulls ont essayé de proposer deux équipes mixtes ces dernières semaines sans grand résultat, on l’a vu contre Toulouse : "C’est difficile c’est sûr, on essaie certaines choses, mais à force de bricoler tout le temps, on perd en cohésion. Nous devons faire face à trois compétitions en même temps en rencontrant des adversaires comme les Pumas qui ont cinq mois pour se préparer uniquement pour la Currie Cup", a déclaré Jake White, manageur des Bulls.

Les Pumas en ont profité pour gagner leur première Currie Cup

La situation est tellement difficile qu’en 2022, on a vu les Pumas (de Nelspruit) justement gagner la première Currie Cup de son histoire. Cette province jugée secondaire a bénéficié du fait que les « cadors » jouaient la Ligue Celte (mais pas encore la Coupe d’Europe) . Et elle pourrait bien récidiver : cette saison, elle a écrasé les Bulls sur leur propre terrain 63 à 15 et compte quatre victoires pour ses quatre premiers matchs. Les Bulls présentent un bilan inverse : zéro sur quatre. On a aussi vu les Pumas passer un 61-21 aux Cheetahs , ils ont aussi battu les Lions. Et les Griffons ont battu les Blue Bulls vendredi (32-28).

C’est vrai la situation est assez ubuesque. Les finales de Coupe d’Europe sont prévues le 20 mai et la finale de Ligue Celte (URC) le 27 mai, il y aura chaque fois une journée de Currie Cup à honorer ces fins de semaine là. C’est assez incroyable. Les finales de la Currie Cup sont en revanche prévues les 18 et 25 juin, sans concurrence, ouf !. Mais pourquoi alors, la fédération sud-africaine n’a pas programmé la Currie Cup entre juin et octobre comme elle le faisait il y a quelques années, pour ne pas se télescoper avec le défunt Super Rugby ?.

Les Pumas, ont gagné la Currie Cup 2022, la première de leur histoire. En 2023, ils ont gagné leur quatre premiers matchs. Ils profitent du fait que les quatre grandes franchises jouent sur deux autres fronts., Ligue celte et Coupe d'Europe. Icon sport - PA Images / Icon Sport

C’est parce qu’elle a décidé de calquer ses saisons sur le calendrier nordiste pour offrir une coupure de deux mois de vacances aux joueurs sud-africains. Les négociations avec le syndicat des joueurs ont imposé ça, sinon les joueurs des grandes provinces joueraient douze mois sur douze. Reste le cas des internationaux qui jouent le Tournoi des Quatre Nations Sudistes avec les All Blacks, les Wallabies et les Argentins. Ils auront forcément des plages de repos particulières. Mais pour couronner le tout, on se rend compte que les joueurs des provinces les moins puissantes a priori (Pumas, Griffons, Griquas) ne jouent que pendant quatre mois .