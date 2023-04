Emmanuel Meafou surpuissant, François Cros actif, Thibaud Flament décisif ou Thomas Ramos en réussite… Voici le baromètre de Toulouse - Bulls, en huitième de finale de Champions Cup, remporté par les Toulousains 33-9.

Les tops :

Emmanuel Meafou

L’avoir sur le terrain, c’est une forme d’assurance tous risques. Quand, à la 51e minute, le Stade toulousain – qui ne menait alors que de trois points – a bénéficié d’une pénalité à cinq mètres de l’en-but adverse qu’il a décidé de jouer à la main, chacun se doutait que le ballon allait finir dans les mains d’Emmanuel Meafou. Ce fut le cas sur un deuxième temps de jeu, à la grâce d’un renversement qui a envoyé le surpuissant deuxième ligne marquer l’essai qui a libéré les siens. En fin de première mi-temps, il a aussi « coffré » un ballon sur un maul porté des Bulls qui aurait pu s’avérer dangereux. Globalement, il a encore été extrêmement précieux pour son équipe.

François Cros

Il ne fait plus aucun doute qu’après une première partie de saison gâchée par une blessure au genou, François Cros est de retour à son meilleur niveau. Déjà auteur d’une excellente fin de Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, il a aussi été à son avantage dans ce huitième de finale. Le match avait pourtant démarré par un grossier en-avant de sa part sur l’engagement adverse. Mais il fut ensuite impeccable. Meilleur plaqueur de son équipe, le troisième ligne était au four et au moulin. Il fut également décisif sur le deuxième essai toulousain avec un départ parfait derrière sa mêlée, puis sur le troisième puisqu’il en fut à l’origine par un arrachage au milieu du terrain.

Thibaud Flament

Quelle entrée en jeu du Toulousain ! Le staff avait choisi de muscler son banc de touche, notamment y plaçant Thibaud Flament qui sortait d’un Tournoi stratosphérique. La stratégie a fonctionné puisque le deuxième ligne polyvalent, qui a fait son apparition à la 48e minute en troisième ligne, a réalisé une dernière demi-heure de grande classe. Tout y est passé : un contre sur dégagement adverse, un franchissement plein axe et même un essai sur le plan personnel. Sans compter une activité de tous les instants.

Thomas Ramos

L’arrière international est en pleine réussite actuellement. Déjà face aux poteaux et, après avoir battu le record de points d’un joueur français sur un Tournoi des 6 Nations, il a encore été précis puisqu’il a réalisé un 100 % dans ses tentatives (sept sur sept). Cela a d’ailleurs permis à son équipe, même quand elle était sous la pression des Sud-Africains, de faire la course en tête. Rassurant sous les ballons hauts, en jambes dans le jeu en général et auteur d’un 50-22 exceptionnel en fin de rencontre, il fut un des principaux dangers pour la défense des Bulls.

Thomas Ramos a réalisé un 100 % face aux perches face aux Bulls. Patrick Derewiany - Midi Olympique

Les flops :

Harold Vorster

Le trois-quarts centre des Bulls a coûté cher aux siens, qui ont pourtant été longtemps dans le match. En milieu de première mi-temps, il fut ainsi l’auteur d’un plaquage haut sur Romain Ntamack alors que les Sud-Africains étaient embarqués dans une grosse séquence défensive devant leur ligne d’en-but. Cela a permis aux Toulousains de marquer trois points faciles par Thomas Ramos. Quelques minutes plus tard, Vorster a même écopé d’un carton jaune sur une accumulation de fautes de la part des siens.

Zak Burger

Le demi de mêlée des Bulls a clairement souffert de la comparaison avec Antoine Dupont et a été en difficulté ce dimanche. Déjà, il fut déficient sur le plan défensif puisqu’il a raté pas moins de quatre plaquages sur l’ensemble de la rencontre. Autant dire qu’il a beaucoup subi… Et son jeu au pied fut très approximatif, manquant à la fois de longueur et de précision. Pas forcément étonnant qu’il soit sorti dès la 52e minute...