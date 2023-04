C'est la tradition, tout nouveau venu s'expose à ce que l'on appelle un "bizutage". Dans les colonnes du Midi olympique, Ethan Dumortier raconte le sien ! Et le jeune ailier qui a connu ses premières sélections avec les Bleus lors du dernier Tournoi des 6 Nations a pris des risques...

Au rugby, rare sont ceux qui échappent au fameux "bizutage". C'est une petite tradition qui permet aux nouveaux venus au sein d'un groupe de s'intégrer de façon plutôt... Insolite. Chez les Bleus il se fait en douceur et les nouveaux joueurs ont le choix : "Avec le XV de France, on doit réaliser une présentation, jouer un sketch ou chanter une chanson devant l’ensemble des joueurs et du staff. Ça peut être aussi un tour de magie un peu bidon, n’importe quoi…", explique Ethan Dumortier dans les colonnes du Midi olympique. Mais l'ailier du Lou avait visiblement une meilleure idée.

Un powerpoint pas comme les autres...

Pour son bizutage, Ethan Dumortier a tenté un pari risqué : "j’ai effectué une présentation Powerpoint avec des vidéos plutôt rigolotes du staff pour me moquer un peu d’eux ! Au départ je n’osais pas trop, et puis je me suis lancé. J’avoue que c’était un poil risqué, quand même", raconte-t-il en riant. En tout cas, le Lyonnais de 22 ans a fait preuve d'une bonne dose de courage en n'hésitant pas à se moquer du staff des Bleus devant l'ensemble de ses nouveaux partenaires. "Un poil risqué" comme le dit si bien l'ailier mais visiblement, Fabien Galthié et son staff ont un sens de l'humour tout aussi développé que celui de leur jeune joueur...