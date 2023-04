Ce samedi à Durban, les Sharks ont fait grosse impression en marchant sur le Munster (50-35) dans un match à douze essais. Dotés d'une puissance offensive impressionnante, les Sud-Africains ont dominé les débats notamment grâce à la vivacité de leur ligne de trois-quarts. Mapimpi, Bosch et Hendrikse ont notamment inscrit un essai, tout comme Eben Etzebeth. Bongo Mbonambi a lui marqué un doublé. Les Sharks affronteront le vainqueur de Toulouse - Bulls.

Ce premier match à élimination directe de Champions Cup avec une équipe extra-européenne était très attendu et il n'a pas déçu. Dans ce 8e de finale entre les Sharks de Durban et la province irlandaise du Munster, il n'y a eu du suspense qu'en première période. La maîtrise sud-africaine a fait voler en éclat la défense du double vainqueur de l'épreuve en lui passant 7 essais (50-35). La domination en conquête alliée à une forte discipline, quand cela comptait, a fait plier le Munster.

Sans maîtrise, la puissance n'est rien ! Cette équipe des Sharks a encore démontré les bases solides du rugby sud-africain. Si les joueurs de Durban avaient déjà le net avantage de recevoir le match sous un soleil éclatant et une chaleur (peut-être) écrasante pour les Irlandais, ils ont su réciter leur rugby sans fausse note en ce premier avril. L'occupation du terrain a été prépondérante dans cette rencontre et les Sharks la désirait plus que tout. S'ils ouvraient le score dès leur première occasion sur une pénalité de Curwin Bosch, c'est pourtant le Munster qui frappait le premier avec une attaque classique jouée au large sur la gauche et conclue par Shane Daly (3-7, 7e).

Des Sharks rapidement libérés

Le début de rencontre marquait un léger manque de sérénité côté sud-africain avec des attaques mal gérées et un peu de précipitation. Toutefois, la conquête et notamment la mêlée montrait rapidement sa domination. C'est par l'inspiration de l'ailier Mapimpi que les Sharks pouvaient se sortir de ce début de rencontre pénible. La percée du numéro 11 est implacable et c'est le demi de mêlée Hendrikse qui aplatissait. Ce dernier se blessait sur l'action et quittait ses partenaires (10-7, 18e). Le deuxième essai des Sharks serait quant à lui plus classique avec la domination du pack qui payait enfin. Après une pénaltouche et un alignement serein, Eben Etzebeth marquait l'essai (17-7, 26e). Les Sharks étaient alors bien en tête, à la mesure de leur domination.

La réaction irlandaise n'allait pourtant pas tarder. Sur la seule pénalité concédée par les Sharks, le Munster en profitait pour s'installer quelques minutes dans les 22m adverses. Après une touche à 5m, les pick-and-go irlandais ont fini par percer le verrou sud-africain par Kilcoyne (17-14). L'écart de trois points était une récompense pour le Munster, dominé mais pas distancé à la pause.

Des Sharks intraitables après la pause

C'est le tournant du match. Le premier quart d'heure au retour des vestiaires a tout changé tant le Munster n'a pas su répondre au problème que posait cette équipe sud-africaine. La chaleur a pu également jouer un rôle majeur dans cette perdition alors que tout le terrain était encore en plein soleil (26° à l'ombre pendant la rencontre). Le Champion du monde première ligne Bongi Mbonambi allait marquer un doublé en 5 minutes avec deux essais identiques. Les fautes irlandaises permettaient aux Sharks d'avoir des touches à 5 m à négocier. Mbonambi aplatissait coup sur coup aux 45e et 50e minutes pour faire le trou (29-14, 50e). 10 minutes plus tard, les Sharks avaient encore marqué deux essais, signés Kok et Bosch sur deux ballons récupérés dans les mains des joueurs du Munster. Émoussés, les Irlandais ne pouvaient rattraper les contre-attaquants (43-14, 60e).

Les 20 dernières minutes furent rythmées par l'envie du Munster de réagir à l'affront en marche et par la volonté des Sharks de gérer l'avance. Barron (61e), Haley (69e) et Wycherley (78e) montraient avec des essais que le Munster n'était pas équipe à abandonner si facilement. Cela montrait également que la défense des Sharks, lorsqu'elle est acculée, peut facilement être percée. Cinq essais encaissés à domicile ne sont pas anodins. Entre-temps, Makazole Mapimpi avait planté le 7e essai des Sharks (64e) sur une interception plein axe, récompensant son immense abattage durant 80 minutes. Avec une victoire 50-35, la qualification de l'équipe sud-africaine pour les quarts de finale de Champions Cup est plus que méritée et laisse entrevoir une possibilité pour elle de jouer les trouble-fêtes dans le raout européen.

Son prochain adversaire pourrait bien être le Stade Toulousain, s'il parvenait lui aussi à se qualifier pour la suite de la compétition. Les Sharks de Durban avaient déjà commencé à étudier le profil du leader du Top 14 avant même sa réception du Munster ce premier avril. Une confession donnée par Yannick Bru, l'ancien toulousain, membre du staff des Sharks et futur entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles.