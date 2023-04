Au pays de Galles, Brive a joué son va-tout et a effectué une prestation encourageante dans l'optique d'une bataille pour le maintien. Cependant, les Brivistes ne semblent pas apprendre de leurs erreurs et restent trop indisciplinés pour espérer quoi que ce soit.

La bulle européenne va peut-être faire un grand bien aux Brivistes. Malgré une nouvelle défaite, les hommes de Patrice Collazo ont livré un match abouti et y auront cru jusque dans les toutes dernières minutes. Et pourtant, ces Brivistes semblent prendre un malin plaisir à se mettre des bâtons dans les roues. Après avoir écopé de quatre cartons (deux jaunes, deux rouges) le week-end dernier face à Clermont, les Coujoux ont cette fois-ci pris deux cartons jaunes dans les vingt premières minutes ! Une indiscipline indigne du haut niveau, qui a lourdement pénalisée Brive dans un premier temps.

Menés 9 à 0 malgré une défense courageuse qui réussissait à contenir les vagues galloises, les Français inscrivaient le premier essai, preuve de leur progrès du soir. Oui mais voilà, les organismes ont souffert de l'infériorité numérique plus tôt dans le match et ne pouvaient pas donner ce coup d'accélérateur en fin de match pour réussir à s'imposer.

Un dernier espoir face au Stade français

Au final, cette défaite 19 à 7 est aussi frustrante qu'encourageante. Si les Corréziens continuent sur cette voie, ils peuvent encore croire en une remontée fantastique en Top 14, alors que la première place de non relégable est à onze points. Mais au-delà d'une agressivité en défense qui leur aura fait le plus grand bien, il faudra néanmoins corriger de nombreux points pour se montrer bien plus dangereux offensivement.

Sans parler de l'indiscipline, un mal profond dans toutes leurs compétitions, la conquête briviste a été défaillante. Habituellement si dominant, l'alignement coujoux a perdu trop de ballons (six) pour espérer décrocher un résultat. Face au Stade français, lors de la prochaine journée de Top 14, les partenaires d'Esteban Abadie devront corriger ce domaine s'ils veulent croire à un possible maintien.