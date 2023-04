Les Bleues ont déroulé face à l'Irlande lors de leur deuxième rencontre du Tournoi des 6 Nations féminin (53-3). Malgré un match disputé en infériorité numérique pendant une heure, la deuxième ligne française Feleu-Forlani a montré toute sa puissance, tandis que Banet et Vernier se sont régalées en attaque. Un match abouti pour les Françaises qui décrochent le bonus offensif et impressionnent.

Les avants

1. Annaëlle Deshayes : 2/10

Elle débute son match par un très bon grattage qui fait du bien à toute son équipe dans un début de match où les Françaises ont été dominées. Pénalisée une fois. Seulement voilà, après 20 minutes de jeu, elle se rend coupable d’un plaquage dangereux sur Deirbhile Nic A Bhaird. Son avant-bras et son épaule entrent directement en contact avec le visage de la numéro huit irlandaise entraînant un carton rouge logique. Une infériorité numérique sans conséquence au vu de la domination des Bleues.

2. Agathe Sochat : 5,5/10

La talonneur rate son lancer à la 12ème, mais réalise un superbe grattage à la 20ème lors d’un gros temps fort irlandais. Ce geste valide la très bonne défense française. En seconde période, elle est à la conclusion d’un très bon groupé pénétrant pour inscrire le 6ème essai français. Ce fut plus délicat en défense avec seulement cinq plaquages pour trois manqués.

Les Bleues cartonnent et s'imposent en Irlande ! \ud83d\ude0d



Plus d'infos : https://t.co/DhZVo74AXz pic.twitter.com/iEb23RYvJZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 1, 2023

3. Clara Joyeux : 5/10

La pilier droit laisse échapper le ballon dans une action positive des Bleues après le carton rouge. Plus en retrait que les autres joueuses françaises, elle a montré une bonne activité en défense avec 12 plaquages pour un seul manqué. Pénalisée une fois dans la rencontre.

4. Manae Feleu : 8,5/10

En première période, Manae Feleu se fait prendre par le départ au ras de la demi de mêlée irlandaise, finalement sans conséquence. La deuxième ligne de Grenoble a fait du bien offensivement avec sa puissance (six plaquages cassés), surtout après le carton rouge. On retient au final son immense activité (12 courses), et sa capacité à faire de gros dégâts dans la défense irlandaise (57 mètres gagnés ballon en main, meilleur total chez les avants tricolores).

5. Audrey Forlani : 8,5/10

Pour son deuxième match comme capitaine des Bleues, Andrey Forlani a montré la voie en inscrivant le premier essai des Bleues, dans une action où la deuxième ligne s’est montrée à son avantage avec deux charges dévastatrices. C’est encore elle qui est décisive sur le deuxième essai français en relevant parfaitement le ballon sur un ruck proche de la ligne, et en servant sur un plateau sa demi de mêlée. 14 plaquages, 7 charges, 41 mètres gagnés pour un très bon match de la capitaine des Bleues.

6. Axelle Berthoumieu : non noté

L’Aveyronnaise a disputé 24 minutes avant de laisser sa place à la pilier droit remplaçante. Le temps de montrer toutes ses qualités : cinq ballons joués, cinq plaquages et 29 mètres gagnés. Remplacé par Coco Lindelauf (5/10) suite au carton rouge d’Annaëlle Deshayes qui a signé une entrée correcte malgré quelques difficultés en mêlée fermée.

7. Emeline Gros : 6,5/10

Deux bonnes percussions dans un début de match délicat pour les Bleues. Globalement, l’activité de la joueuse de Grenoble a fait la différence face aux Irlandaises, et l’infériorité numérique pendant une heure ne s’est pas beaucoup fait ressentir. À sa charge, elle et une fois pénalisée.

8. Charlotte Escudero : 7,5/10

La troisième ligne de Blagnac a rayonné en défense dans cette rencontre. Elle est la meilleure plaqueur française avec pas moins de 23 plaquages (96 % de réussite). Si en défense, Escudero s’est montrée presque parfaite, elle n’est pas en reste offensivement avec 15 courses et 51 mètres gagnés. Elle valide son très bon match par un essai à quelques minutes de la fin, en force après une épreuve de force.

Les arrières

9. Pauline Bourdon : 7/10

Le match de Pauline Bourdon est paradoxal. Loin d’être souveraine aux premiers abords, elle commettait un en-avant évitable et manquait surtout grossièrement ses deux premières tentatives face aux perches. Même si le vent peut l’excuser, elle fut suppléée dans l’exercice par Morgane Bourgeois. Mais au-delà de ça, Bourdon a su faire ce qu’on attend d’une demi de mêlée : être opportuniste. Elle est bien au relais d’Audrey Forlani sur son premier essai, et s’offrait un doublé quelques minutes plus tard en contrant le jeu au pied d’O’Brien. Alors qu’elle aurait pu s’offrir un triplé, elle se montrait très altruiste en servant Gabrielle Vernier sur la ligne. Remplacée par Chambon, qui réalise une passe laser pour l’essai de Banet.

10. Carla Arbez : 6,5/10

L’ouvreur bordelaise a du talent, c’est certain. Au-dessus techniquement, elle s’est signalée par quelques gestes de classe comme son petit par-dessus pour elle-même (27e) minute. Elle est décisive sur l’essai de Boujard en distillant un coup de pompe judicieux dans une zone morte de la défense irlandaise. Sans surjouer, elle a distribué parfaitement le jeu avec des passes saines. Un match propre.

11. Caroline Boujard : 5/10

Moins en vue que son acolyte sur l’autre aile, Carline Boujard s’est tout de même offert un essai en début de match. Sans faire de bêtises, elle a tout de même été trop discrète et n’a pas su se rendre disponible comme l’a fait Banet.

\ud83d\udd25 Caroline Boujard double la mise dans un début de match parfait pour @FranceRugby \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



\u27a1\ufe0f Suivez le match en direct sur @francetvsport#TikTokW6N #OurCharge #IREFRA pic.twitter.com/Fz3ycBmjrR — TikTok Women's Six Nations (@Womens6Nations) April 1, 2023

12. Gabrielle Vernier : 8,5/10

C’est très clairement la valeur sûre des Bleues derrière. Énorme défensivement, Vernier a asséné douze plaquages, dont certains gros tampons. Et alors qu’elle faisait partie des Françaises les plus discrètes ballon en main en début de match, il semble que son premier essai l’ait ensuite libérée. La centre a enchaîné les bons choix, à l’image de son bon jeu au pied (31e) et a cassé de nombreux plaquages. Très sereine, elle a régulé le jeu des Bleues et s’est même offert un doublé.

13. Marine Ménager : 7,5/10

Véritable tank, la centre de l’équipe de France a souvent été recherchée en tant que première attaquante, avec des courses tranchantes. Très puissante sur chacune de ses prises de balle, Ménager a cassé six plaquages et a sans cesse fait avancer les siennes. Sa densité physique a fait un grand bien aux Bleues. Elle a aussi tenté quelques passes après contact.

14. Cyrielle Banet : 8/10

Ses crochets ont fait très mal aux chevilles des défenseurs irlandaises ce samedi après-midi. La Montpelliéraine a toujours su avancer lorsqu’elle possédait le ballon, évitant de nombreux plaquages. Elle s’est aussi régalée en dézonant maintes fois au cours du match. Une tactique payante car l’électron libre est décisive sur l’essai de Boujard. Bien servie par Chambon, elle a inscrit son septième essai en bleu.

15. Morgane Bourgeois : 4,5/10

Match en demi-teinte pour l’arrière du XV de France féminin. Si elle a réussi à avancer sur quelques offensives et a assuré la continuité du jeu grâce à sa dextérité balle en main, la Bordelaise a aussi semblé en difficulté certaines fois au niveau de son placement. Sa réussite face aux perches, malgré le vent là aussi, vient entacher sa performance. C’est avec une réussite de 40% au pied (2/5) qu’elle terminait la rencontre.