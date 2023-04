À l'issue de la victoire presque parfaite du XV de France féminin face à l'Irlande (53-3), Audrey Forlani a pointé les domaines où les Bleues devaient encore progresser pour être meilleures.

Quels enseignements tirez-vous de cette rencontre ?

La première chose est que nous avons su rebondir par rapport à la première rencontre face à l'Italie. On a eu une grosse conquête et on a su garder le même rythme de la première à la dernière minute. C'est très positif. Même quand les finisseuses sont rentrées on n'a pas baissé de régime donc c'est une vraie satisfaction.

Quelles failles aviez-vous décelées dans la défense irlandaise ?

On savait qu'elles n'allaient rien lâcher jusqu'au bout et qu'elles étaient très agressives. Je crois qu'on a réussi à bien les contourner tout en les jouant dans l'axe donc c'est très positif.

Les Bleues cartonnent et s'imposent en Irlande ! \ud83d\ude0d



Comment expliquez-vous que votre performance a été meilleure ce samedi que face à l'Italie ?

Je crois que petit à petit on arrive à se trouver sur le terrain et à construire notre projet de jeu. Ce sera notre force parce qu'on va continuer à progresser sur certains axes. Je pense notamment aux rucks, on a encore trop de déchets. Aujourd'hui nos transmissions ne sont pas allées assez vite et on va devoir travailler sur cela parce que les autres nations vont être encore plus fortes.

Comment avez-vous vécu le carton rouge d'Anaëlle Deshaye ?

On s'est réuni et on s'est dit que rien n'allait changer. Même si on avait encaissé un carton rouge, il ne fallait pas baisser les bras au contraire. Le groupe s'est resserré encore plus et nous sommes allées chercher cette victoire pour faire honneur à ce maillot et que même à quatorze on serait là.