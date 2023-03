On a demandé à ChatGPT de composer son meilleur XV de France, toutes époques confondues. Le générateur de conversation par intelligence artificielle s'est exécuté, avec une tendance pour les années 2000 et sans un seul joueur actuel.

ChatGPT est l'outil en vogue de ce début d'année 2023. Développé par l'entreprise OpenAI, ce système est capable de converser grâce à l'intelligence artificielle. Nous lui avons demandé de composer sa meilleure équipe de France de l'histoire, toutes générations confondues. Voici sa réponse.

"Le XV de France a une histoire riche et variée, avec de nombreux joueurs légendaires qui ont marqué leur époque. Bien que la composition du "meilleur XV" soit subjective, voici une proposition de sélection :

Robert Paparemborde Raphael Ibanez Lucien Mias Fabien Pelous Olivier Merle Serge Betsen Jean-Pierre Rives Imanol Harinordoquy Fabien Galthié Frédéric Michalak Vincent Clerc Philippe Sella Aurélien Rougerie Christophe Dominici Serge Blanco

Le meilleur XV de France de tous les temps, élu par l'intelligence artificielle ChatGPT. Rugbyrama/Midi Olympique. - IconSport.

On retrouve ainsi neuf joueurs ayant évolué dans le début des années 2000. Est-ce dû au grand palmarès acquis dans cette période ? Le XV de France a remporté sept Tournois des 5 puis des 6 Nations entre 1997 et 2010 (dont 5 grands chelems). ChatGPT se justifie ainsi : "Cette sélection est basée sur les performances individuelles et collectives des joueurs en équipe de France, ainsi que sur leur impact sur l'histoire du rugby français. Il convient toutefois de souligner que de nombreux autres joueurs ont également marqué l'histoire du XV de France et pourraient figurer dans cette sélection en fonction des critères retenus."

Le chatbot a exclu des joueurs de l'équipe actuelle tels qu'Antoine Dupont, pourtant auréolé d'un troisième titre de meilleur joueur du Tournoi. Pourtant, la question était de définir le meilleur XV de l'histoire. Le palmarès des Bleus actuels n'est peut-être pas encore à la hauteur de leurs prédécesseurs. Souhaitons que cela change dans quelques mois...