Propulsé titulaire à l'aile du XV de France, dans un entretien accordé au Midi olympique, le jeune ailier se livre sur ses premiers pas avec les hommes de Fabien Galthié. Ethan Dumortier revient également sur la blessure de son coéquipier toulonnais, Gabin Villière.

À seulement 22 ans, Ethan Dumortier s'est imposé à l'aile du XV de France lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Cinq titularisations en autant de matchs et deux essais inscrits qui ont permis au Lyonnais d'exploser au niveau international. Mais au lendemain de la blessure de Gabin Villière, victime d'une fracture du péroné lors de son retour à l'entraînement avec les Bleus, plusieurs interrogations subsistaient. Si la titularisation de Dumortier face à l'Italie (premier match du Tournoi) semblait la piste la plus probable, il n'en reste pas moins que son manque d'expérience en Bleu laissait planer le doute pour le reste du Tournoi. Alors que Matthis Lebel (5 sélections) aurait pu avoir sa chance ou que Yoram Moefana était évoqué pour être replacé à l'aile, c'est bien Ethan Dumortier qui disputera l'intégralité du Tournoi, numéro 11 dans le dos. Un moment unique dans la carrière du jeune ailier : "Le moment fatidique, c’est l’annonce du groupe, le mercredi après l’entraînement à haute intensité. C’était quand même un grand moment pour moi d’apprendre que j’allais disputer comme titulaire mon premier match avec le XV de France. Tout de suite après, j’ai appelé ma famille pour le leur annoncer.", raconte-t-il.

La blessure de Villière, "un coup de chance" pour Dumortier

La blessure de Gabin Villière a offert la chance au Lyonnais de se montrer sous le maillot frappé du coq. Mais bien qu'Ethan Dumortier ait montré qu'il était plus qu'une solution de repli chez les Bleus, il avoue : "au début du Tournoi, en regardant autour de moi, je me suis demandé ce que je faisais là...".

En tant que nouvel arrivant, la situation est toujours délicate mais elle est sans doute encore plus quand on sait que l'on remplace un titulaire indiscutable qui vient de se blesser. Dans les colonnes du Midi olympique, Ethan Dumortier explique comment il a vécu la blessure de son coéquipier : "Au début, on n’avait pas d’information sur la gravité de sa blessure. La seule chose que j’avais à faire, c’était de rester concentré et attendre. (il marque une pause) Ces moments-là, c’est délicat, c’est malheureux. Une blessure, ce n’est jamais quelque chose qu’on souhaite à un autre joueur. Je ne m’étais pas mis dans l’optique qu’il fallait que je sorte Gabin (Villière NDRL) pour gagner ma place, surtout pas… Je voulais juste faire de mon mieux pour prétendre à une place de 24e, ou de remplaçant si c’était possible. Gabin avait réalisé d’énormes choses avec le XV de France, sa place devant moi était légitime. Le coup du sort qui l’a frappé a été un coup de chance pour moi, c’est le sport… Ça m’a propulsé sur le terrain, où j’ai essayé de faire mon maximum. L’idée, c’était vraiment d’honorer autant que possible les performances de Gabin.".