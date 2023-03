Le futur de Peceli Yato devrait s’écrire à Clermont ou Montpellier la saison prochaine. Le troisième ligne fidjien était d’ailleurs dans l’Hérault ces derniers jours.

Le dénouement du dossier Peceli Yato arrive à son terme. Alors que Clermont est en discussions avancées pour faire prolonger son troisième ligne, Montpellier est entré dans la danse pour attirer le colosse fidjien. Ces derniers jours, Yato était d’ailleurs dans l’Hérault pour effectuer des tests médicaux sur son genou. Selon nos informations, le Fidjien est tenté par le MHR pour des raisons familiales. Néanmoins, l’ASM a aujourd’hui une longueur d’avance sur ce dossier, tant Christophe Urios et les dirigeants clermontois veulent compter sur lui la saison prochaine. Épanoui depuis son retour sur les terrains en janvier dernier, après plus d’un an sans jouer, le Fidjien est blessé à la cuisse et ne rejouera que face à Pau, le 15 avril prochain.

"On cherche à garder Peceli et Tomas Lavanini"

Ce mercredi, le manager clermontois a d’ailleurs réaffirmé son intention de garder Peceli Yato dans son effectif la saison prochaine. "On cherche à garder Peceli et Tomas Lavanini" a sobrement déclaré Christophe Urios, qui compte également garder le deuxième ligne argentin. Sur ce dossier là également, les deux parties ont entamé des discussions. Pour rappel, Fritz Lee a prolongé son contrat avec Clermont cette semaine. Il sera clermontois jusqu’en 2024 avec une option pour 2025.