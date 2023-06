Les feuilletons autour de Josua Tuisova et Jack Willis touchent à leur fin, des discussions en cours autour d'une potentielle Coupe du monde des clubs, le retour d'Ihaia West à La Rochelle... Voici les indiscrétions du Midol.

Willis, prolongation actée

La tendance était clairement à ce que le troisième ligne international anglais Jack Willis (26 ans ; 11 sélections), qui était arrivé au Stade toulousain fin novembre après la liquidation financière des Wasps, poursuive son aventure avec le leader du Top 14. Comme révélé mercredi sur Rugbyrama.fr, l’affaire est désormais finalisée et la prolongation a été actée entre les deux parties en ce milieu de semaine. Le joueur, devenu titulaire avec le XV de la Rose durant le dernier Tournoi des 6 Nations, s’est engagé pour une saison supplémentaire, plus une autre en option, en faveur des Rouge et Noir. Si une règle provisoire a permis aux anciens joueurs des Wasps et de Worcester d’être sélectionnables avec à l’Angleterre jusqu’à la Coupe du monde, la Fédération interdisait jusque-là à ceux évoluant à l’étranger d’y prétendre. Mais le nouveau sélectionneur de l’Angleterre Steve Borthwick s’est récemment positionné de manière publique pour faire changer ce règlement.

EPCR : La Coupe du monde des clubs « en discussion »

Alors qu’il présentait les défis de la Champions Cup et de la Challenge Cup en début de semaine, le président de l’EPCR Dominic McKay a évoqué l’évolution du dossier de la Coupe du monde des clubs, dont la première édition pourrait avoir lieu en 2025 : « C’est un projet très important pour nous. On passe beaucoup de temps sur cela, nous sommes en discussions avec nos collègues de l’hémisphère sud pour mettre au point cette Coupe du monde des clubs. Nous n’avons rien de concret à présenter aujourd’hui mais je crois que c’est une véritable quête de savoir quel est le meilleur club du monde. Il faut avoir le bon format et la bonne structure. »

Lyon : Tuisova devrait bien s'engager avec le Racing 92

Engagé depuis octobre 2022 par un précontrat avec le Racing 92 portant sur trois saisons (à compter de juillet 2023), le centre-ailier fidjien Josua Tuisova avait, ces dernières semaines, entamé une volte-face. Un changement de cap arrivé aux oreilles des grosses écuries du Top 14, qui s’étaient vite mis en ordre de bataille pour attirer le trois-quarts le plus puissant de la planète. Un dossier à rebondissement qui devrait finalement avoir trouvé son épilogue : comme révélé sur Rugbyrama.fr mercredi, Tuisova a fait savoir aux dirigeants du Racing, qu’il rejoindrait bien l’Île-de-France la saison prochaine.

Une offre du Racing revue à la hausse

Pour s’assurer sa présence et contrer l’appétit retrouvé de ses concurrents sur ce dossier, le club du président Lorenzetti a dû revoir sa proposition financière. Une nouvelle offre revue à la hausse a été transmise en ce début de semaine. Elle a donc fait sauter les dernières craintes du joueur, lequel a finalement donné son nouvel accord verbal, ce mercredi. Il reste désormais à concrétiser par sa signature. Depuis l’annonce de sa possible volte-face, Tuisova avait été proposé à plusieurs clubs du Top 14. Avec un impératif : payer au Racing 92 la somme de 380 000 euros pour le libérer, correspondant à la clause de dédit dans le précontrat que le Fidjien avait déjà paraphé dans les Hauts-de-Seine.

Toulon et Clermont étaient sur les rangs

Trois clubs s’étaient montrés particulièrement intéressés : le Lou, où il évolue actuellement (depuis 2019) ; Toulon, où il s’est révélé (2013-2019) et où le président Bernard Lemaître avait fait savoir qu’il serait prêt à assumer le coût financier d’une telle opération ; et Clermont qui cherche toujours un gros coup dans ses lignes arrières pour remplacer Damian Penaud, en partance pour l’UBB. Sur ce dossier, l’ASMCA avait budgété une enveloppe globale de plus de 800 000 euros pour attirer Tuisova. Aucun des trois ne devrait finalement obtenir gain de cause. Et Tuisova, comme l’espérait le Racing depuis l’officialisation de sa venue, devrait bien porter le maillot des Ciel et Blanc la saison prochaine.

Bordeaux-Bègles : Maynadier va prolonger

En fin de contrat à Bordeaux-Bègles, Clément Maynadier va prolonger d’une saison en Gironde pour disputer une onzième saison avec le club bordelais. Interrogé sur France Bleu Gironde, le talonneur bordelais (34 ans) a déclaré avoir « tapé dans la main avec Laurent Marti, il y a un ou deux détails à régler mais il n’y aura pas de problème ».

La Rochelle : le retour de West se confirme

Midi Olympique annoncé le 24 février dernier que des discussions étaient en cours entre les dirigeants rochelais et leur ancien ouvreur Ihaia West parti lors de la dernière intersaison à Toulon pour un éventuel retour dès l’été prochain. Cette semaine, nos confrères de L’Equipe révèle que le joueur devrait signer un contrat de trois ans avec La Rochelle. Le club de Toulon aurait donc donner son accord pour libérer Ihaia West de ses deux dernières années de contrat avec le RCT.

Perpignan : Brad Shields va rejoindre les Hurricanes

Le troisième ligne néo-zélandais Brad Shields ne va pas rester à Perpignan à l’issue de la saison. En effet, lundi dernier, la franchise des Hurricanes a annoncé le retour au club de leur ancien joueur et capitaine (2012-2018) pour la saison prochaine. Brad Shields, devenu depuis international anglais, avait rejoint Perpignan après la mise en liquidation du club des Wasps.

Grenoble : Premier contrat pour Boissier

Arrive en Isère à l’été 2021 en provenance de Montpellier, Kélian Boissier a convaincu lors de ses prestations avec legroupe espoir, qui lui ont permis d’intégrer à plusieurs reprises l’effectif professionnel. C’est donc en toute logique que le FCG a fait parapher au jeune demi de mêlée (21 ans, 1,77 m, 87 kg) un contrat qui le lie au club jusqu’en 2025.

Agen : Idjellidaine et Guion partis pour rester

Théo Idjellidaine (22 ans), prêté ces deux dernière saisons par le Stade Toulousain, et le pilier gauche Florent Guion (29 ans), arrivé de Rouen en 2021, devraient poursuivre l’aventuere avec le SUALG selon les infornations de Sud Ouest. L’annonce devrait intervenir dans les prochains jours.

Rouen : clap de fin pour Fabien Vincent

Le joueur l’a indiqué sur ses réseaux sociaux, ce sera bien, cette fois, la dernière saison chez Les Lions du troisième ligne. Plusieurs fois capitaine, enfant du club, Fabien Vincent a participé cette saison à quatorze rencontres dont sept en titulaire. Formé à Rouen entre 2003 et 2007, il a ensuite été chercher de l’expérience dans des clubs plus huppés (Massy, Montpellier, La Rochelle) avant de revenir en 2013. Après dix années consécutives de bons et loyaux services, il a décidé de mettre un terme à sa carrière pro mais pas au rugby en rejoignant le club voisin du RCCE, Rugby Club Couronne Elbeuf (Fédérale 3).

Dax : Robert de retour

L’ouvreur de 25 ans, Gaëtan Robert, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec Dax, son club formateur, en quête d’un joker en raison des nombreuses absences en cette fin de saison. Gaëtan Robert avait quitté l’USD en 2018 après avoir joué sept matchs de Pro D2 avec le club lanfais. Il état ensuite parti à Biarritz avant de rejoindre Suresnes en 2021.

Valence-Romans (1) : Goumat et Quinnez prolongent…

Les deux joueurs emblématiques de Valence-Romans, Florian Goumat (deuxième ligne) et Jonathan Quinnez (centre), 32 ans tous les deux, ont prolongé de deux saisons leur aventure dans la Drôme. Ils cumulent à eux deux près de 300 matchs avec les Damiers depuis dix saisons !

Valence-Romans (2) : … et Royer revient !

Le club drômois a annoncé ce mercredi sa première recrue pour la saison prochaine. Il s’agit en réalité d’un retour au club, que le pilier gauche Julien Royer (28 ans, 1,78 m, 109 kg) avait quitté en 2021 pour rejoindre Aurillac (Pro D2), où il a évolué pendant deux saisons. Celui-ci s’est ré-engagé jusqu’en 2025 avec le VRDR.

Carnet noir : Mécène de Cardiff, Peter Thomas est mort

C’est une nouvelle triste qu’a appris le rugby du pays de Galles et des Blues de Cardiff. Peter Thomas est mort à 79 ans. Il n’était pas très connu en France, mais ce chef d’entreprise prospère (production de saucisses) fut un personnage central du rugby de la principauté. Il avait joué pour le Cardiff RFC dans les années 60. Puis, il avait repris le club en 1994 avant de poursuivre son action à la création des Cardiff Blues en 2003 avec beaucoup de générosité. Il aura beaucoup donné au rugby, avec au passage, des bisbilles avec la fédération galloise. Il aura vécu deux victoires des Blues en Challenge Européen en 2010 et en 2018.

Provence Rugby : Jonathan Ruru devrait être licencié après avoir frappé une femme

Depuis le 2 décembre dernier, Jonathan Ruru n’a plus foulé les pelouses de Pro D2. Considéré comme un des meilleurs numéros neuf du championnat, une grave blessure au genou avait été annoncée pour expliquer sa longue absence.

En réalité, le joueur de 30 ans est à l’écart de l’effectif aixois depuis de longues semaines. Après la coupure hivernale, une soirée entre joueurs a été organisée pour fêter le passage à la nouvelle année. Les compagnes et épouses des rugbymen étaient invitées.

La soirée aurait pris une tournure malheureuse quand, fortement alcoolisé, Ruru s’en serait pris à la femme d’un de ses coéquipiers. Selon nos confrères de La Provence, visiblement habitué à ces dérapages, le Néo-Zélandais aurait frappé la victime, avant de se faire corriger à son tour. Logiquement présent sur les lieux, un de ses coéquipiers a alors réagi en s’en prenant au Maori. Une bagarre qui aurait laissé des stigmates pour Ruru : une fracture de la mâchoire et des épaules cassées. Logiquement, Jonathan Ruru ne serait plus le bienvenu dans le vestiaire aixois. Un joueur, qui a souhaité rester anonyme, s’est confié à nos confrères de La Provence : « Impensable, il a mis tout le monde contre lui. Et personne ne le regrettera dans le vestiaire ! » Toujours muette sur ce dossier, la direction provençale va tout de même prendre une décision radicale puisque le Néo-Zélandais devrait être licencié. Même si ses avocats ont contesté, estimant que cette soirée faisait partie du privé, rien n’y fait.

Faits Divers : Baptiste Lafond, soupçonné de viol, incarcéré

Ce sont nos confrères de Sud-Ouest qui ont révélé une information qui circulait depuis quelques jours. Le trois-quarts centre du SUALG, Baptiste Lafond, formé au Racing 92 et fils de l’ancien international Jean-Baptiste Lafond, a été placé en détention provisoire à Mont-de-Marsan, soupçonné d’être l’auteur d’un viol. Les faits remonteraient à la saison dernière, alors qu’il portait les couleurs de Rouent et se seraient déroulés en marge de la dernière journée de Pro D2 au Pays basque. Présumé innocent, Lafond avait été entendu une première fois dans cette affaire à l’automne et laissé en liberté. L’information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Bayonne. Le joueur réfute les faits. Selon La Dépêche du Midi, il serait incarcéré à Mont-de-Marsan, suite à une nouvelle convocation de la police après le match Massy - Agen. Une nouvelle audience devrait avoir lieu ce mardi, où ses conseils pourraient demander une libération même s’il est mis en examen.