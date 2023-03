ProD2 - Les Morbihannais ont impressionné à Béziers. Au-delà du bonus offensif récolté par les Bretons, c'est bien une force collective qui s'est dégagée face aux Biterrois. Avec un jeu complet et efficient, les hommes de Jean-Noël Spitzer s'inviteront certainement à la phase qualificative dans quelques semaines.

Le contexte était déjà favorable, et le déplacement à Béziers s'inscrivait dans une recherche de performance et de concrétisation du rugby entrevues ces dernières semaines par les Bretons. Le coach Spitzer a apprécié la partition proposée par ses joueurs :"J'ai dit aux joueurs qu'ils avaient fait le nécessaire. Globalement, on fait un premier acte dans des conditions difficiles de qualité. Puis le timing fut propre, les courses en adéquation avec les lancements. C'est agréable de voir l'équipe s'approprier les éléments ainsi." Capables de tenir le ballon sur des séquences interminables, propices à la moindre munition en contre, les Vannetais ont récité une philosophie engagée depuis plusieurs semaines et qui porte ses fruits dans le sprint final.

Des comportements idéaux

Avec en apothéose, un deuxième acte fulgurant sur tous les aspects. 4 essais supplémentaires, une confiscation du ballon face à des Héraultais médusés par autant de précisions. Et un constat implacable qui se traduisait au fur et à mesure au tableau d'affichage. Le technicien rajoute :"On avait fait le choix de débuter contre le vent. Nous nous étions dits que nous serions assez armés pour tenir la distance par la suite et mettre en place notre stratégie. C'est assez payant vu la physionomie des débats où le groupe a répondu parfaitement à nos attentes. On ne voulait pas trop rendre le ballon au pied et utiliser de fait la largueur et les quelques espaces à notre disposition. L'essai en fin de première période est sûrement l'un des tournants de ce duel face à Béziers." Un essai dans les tous derniers instants, sapant le moral des locaux et confirment que les visiteurs étaient plus que jamais dans le vrai.

Un calendrier taillé sur mesure

Installé à la quatrième place, surfant sur 5 victoires consécutives avant de recevoir Soyaux-Angoulême la semaine prochaine, le RCV a engendré une certaine dynamique. Au meilleur moment. Des résultats probants et des contenus comme celui proposés à Béziers qui épatent. Jean-Noël Spitzer conclut :"J'ai expliqué à mes joueurs que dorénavant nous étions maîtres de notre destin pour une fois. Auparavant, ce n'était jamais le cas. Le dimanche sera off et on se retrouvera lundi pour bien préparer la prochaine échéance. Je serai vigilant sur le fait de ne rien anticiper et que tout le monde soit bien concentré. Mettons tous les ingrédients dans les jours à venir, concernant la stratégie et les leviers à activer pour être le plus performant possible et poursuivre cette bonne série actuelle."

Nul doute que les Bretons voudront capitaliser à nouveau leur réussite. Emballants à souhaits chez les Biterrois, une terre plutôt hostile, ce test de caractère fut passé avec les félicitations de circonstances. Et le sprint final s'annonce passionnant pour les Vannetais, qu'on se le dise.