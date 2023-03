Léo Banos s'est illustré en marquant un essai étonnant, à Colomiers ce jeudi soir. À la réception d'une chandelle, le troisième ligne prolongeait du pied en reprise de volée, avant d'aller marquer quarante mètres plus loin. Aussi rare que précieux puisque cet essai permettait la victoire montoise en Haute-Garonne.

C'est bien simple, les spectateurs présents à Michel-Bendichou pour cette affiche du jeudi soir ont eu du mal à le croire. Même Valentin Saurs et Maxime Javaux, les défenseurs columérins impliqués sur cette action, se sont arrêté de jouer pour désigner la touche. Le staff columérin, devant l'action, réclamait lui un en-avant. Mais toujours est-il que Léo Banos s'est fendu d'un geste de grande classe.

Après la chandelle de Willie du Plessis vers le couloir gauche, le troisième ligne tend le pied droit, touche le ballon de l'extérieur du pied pour prolonger l'action. Plus loin, le long de la ligne, il est seul pour ramasser et aplatir le ballon dans l'en-but quarante mètres plus loin. Et après visionnage de la vidéo, le geste semble bien valide. "L'arbitre a validé donc il n'y a pas en-avant, souriait le jeune Montois après la rencontre. C'est travaillé à l'entraînement."

Dix ans de foot avant le rugby, et je n'ai pas tout perdu

"A force de passer son temps à la play", lançait son entraîneur Patrick Milhet. "Non ce n'est pas ça, ce sont mes dix ans de pratique de foot avant le rugby, répondait Léo Banos. Je n'ai pas tout perdu ! Ça m'a souri ce soir, tout simplement." Par ce réflexe étonnant, le joueur permettait à son club formateur de prendre le large dans le deuxième acte d'un match très disputé. "On savait que Colomiers était une équipe agressive, du coup on a travaillé toute la semaine dans ce sens-là." Et Léo Banos de concéder que cette l'écart fait au score dans le deuxième acte a été permis grâce à un première période pas forcément maîtrisée mais lors de laquelle son équipe a su faire le dos rond. "En première période, on n'a pas été assez précis en conquête. À cinq mètres de notre ligne, on loupe la touche puis on prend la grêle et un carton jaune... Mais on tient et on sort à 10-10 à la mi-temps. D'après moi, c'est le tournant du match."

Avec ce succès capital en Haute-Garonne, les Montois de Patrick Milhet grimpent à la deuxième place et se placent au mieux avant un déplacement de très haut vol à Grenoble.