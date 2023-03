Pro D2 - Septième victoire à l'extérieur pour Grenoble qui écrase Massy et conforte sa deuxième place

Grenoble n'aura tremblé que quelques minutes en début de rencontre avant de dérouler contre Massy ce soir. Les Isérois s'imposent 7 à 36 au stade Jules Ladoumègue et restent bien accrochés à la deuxième marche de ce podium de Pro D2. Massy de son côté reste seizième et lanterne rouge. Les Franciliens semblent avoir maintenant trop de retard pour espérer terminer à une autre place cette saison.

Le duel était déséquilibré à première vue, mais Grenoble restait sur deux défaites de rang, inhabituel pour les Isérois en 2023. Alors Massy déjà presque condamné à la nationale pouvait croire à un exploit, pour l'honneur.

En début de rencontre ça crève les yeux, Massy n'a plus rien à perdre et joue tous les ballons et Grenoble subit. C'est donc logiquement que les locaux ouvrent le score après moins de 10 minutes de jeu. Rozière prêté par Clermont remplace Farissier (meilleur marqueur massicois avec 6 essais) aplatit après un superbe renversement de jeu orchestré par Ortolan. L'essai est transformé et Grenoble se gratte la tête.

L'infériorité numérique a tué Massy

D'autant plus que les Isérois sont dominés en mêlée alors qu'Escande écope d'un carton jaune pour un plaquage haut. Mais cette infériorité va réveiller les visiteurs. Sur sa première vraie attaque Grenoble termine dans l'en-but, preuve de la fébrilité massicoise. Le tout jeune talonneur Massa conclut un ballon porté, Fortunel gêné par un vent très fort loupe la transformation, on joue la 21e minute.

C'est alors que Massy va se mettre la tête sous l'eau tout seul juste avant la mi-temps. Sur une touche défensive à 10 mètres de son en-but Massy cafouille et Massa en profite et percute Preira qui lève les deux appuis de son adversaire, carton jaune. Un carton qui va tout simplement coûter deux essais en quatre minutes aux locaux. Grenoble passe la ligne par l'intermédiaire de Aptsiauri puis Halaifonua et tourne à plus douze à la pause 7-19 mais sans briller.

Au retour des vestiaires Massy courbe l'échine mais rien ne va plus notamment en conquête. La mêlée pourtant dominatrice en première période perd pied petit à petit. Le nombre de munitions gaspillées en touche proche de l'en-but grenoblois est incalculable. En face les Isérois n'en demandent pas temps et vont reprendre totalement la main sur le match.

Une faiblesse en conquête qui coûte cher

C'est à la 54e minute que l'inoxydable Jean Charles Orioli offre le bonus aux siens, une nouvelle fois sur ballon porté, secteur dans lequel les visiteurs ont brillé ce soir. Le match est plié et les séquences se ressemblent toutes. Massy perce, se rapproche de la ligne mais n'arrivera jamais à conclure.

À l'image du cinquième et avant dernier essai Grenoblois, Massy joue une touche à 5 mètres de l'en-but adverse, le lancer est loupé et les visiteurs remontent le terrain. D'abord par Dridi, le jeu rebondit sur Barthélémy, il allonge la passe pour Trouilloud qui transperce totalement la défense des locaux et termine dans l'en-but. Farnoux clôt le score, 7-36 dans les dernières secondes.

À l'image de sa saison Massy aura essayé, beau joueur mais en oubliant le plus important, scorer. Après cette rencontre Massy semble avoir dit au revoir au championnat de Pro D2. Grenoble de son côté conforte sa deuxième place, pas un luxe au vu du calendrier compliqué qui attend les Isérois lors des dernières journées.