Pro D2 - Oyonnax s'assure la demi-finale dans la douleur

Pro D2 - Largement en tête à la mi-temps, les Oyomen, leader de Pro D2 se sont fait peur en voyant leur avance de 31 points fondre et Agen revenir à 5 points. Oyonnax s'en est finalement sorti et s'assure, à quatre matchs de la fin du championnat, une précieuse place en demi-finale. Agen de son côté va devoir se battre jusqu'au bout pour assurer une place dans les quatre premiers.

Le public de Charles-Mathon prend rendez-vous avec les demi-finales. Grâce à sa victoire 37-29, Oyonnax est désormais mathématiquement certain de finir la saison à la première place du championnat et donc de pouvoir accueillir une équipe qui se qualifiera par un barrage. Un pas important dans la quête d'une remontée en Top 14 engrangé au terme d'une rencontre dans laquelle les Oyomen qui avaient le match en main, se sont fait peur.

La soirée avait pourtant idéalement commencé pour les locaux avec un essai de Stark après seulement 70 secondes. Oyonnax, battu une seule fois à domicile en douze rencontres avant ce match démarrait comme il faut pour faire comprendre aux Agenais qu'ils ne viendraient pas gâcher la fête prévue dans l'Ain pour fêter la qualification. Après quelques échauffourées et un carton jaune distribué de part et d'autre, les locaux enfonçaient le clou par Callandret (20') et Grice (35') faisant notamment parler leur puissance en mêlée.

24 points d'avance à la mi-temps

Un premier acte proche de la perfection conclu par un drop de Bouraux à qui tout réussissait (14 points à 6/6 au pied), donnant 24 unités d'avance aux siens (27-3). Au retour des vestiaires, Oyonnax gardait la mainmise sur le match avec un deuxième essai de Grice après une percée de Cassang (43'). Rien ne semblait alors pouvoir arriver aux leaders incontestés du championnat.

Mais l'avance de 31 points des locaux a fondu après l'entrée en jeu de Thomas Vincent à l'ouverture côté agenais. Le meilleur réalisateur Lot-et-Garonnais a délivré une passe sautée aux allures d'offrande à chacun de ses ailiers à cinq minutes d'intervalle, permettant aux siens de rêver à une folle remontée sur le terrain du leader. Même la réussite s'est mise à changer de camp lorsque Stark s'est vu refuser un essai pour une passe légèrement en-avant d'Ensor.

En confiance, les joueurs de Bernard Goutta ont pu s'offrir dix minutes de supériorité numérique en mettant à la faute le meilleur pack de Pro D2. Symbole d'une inversion des tendances, les Agenais ont inscrit deux essais sur ballon porté par Amosa (61'), puis Zarantonello (70') pour revenir à seulement cinq points d'Oyonnax et faire trembler les coursives de Charles-Mathon.

Agen regarde derrière

Fébrile, Oyonnax a manqué deux pénalités dans le dernier quart qui auraient pu lui donner de l'air. Le leader du championnat s'en est alors remis à ses avants qui ont enfoncé une dernière fois le pack agenais à la faute pour offrir à El Khattabi le coup de pied de la gagne dans les 22 mètres adverses à trois minutes de la fin.

Une occasion convertie par le demi de mêlée remplaçant des Aindinois, leur assurant ainsi la victoire et la première place, à quatre journées de la fin. Agen de son côté devra s'appuyer sur sa deuxième mi-temps pour s'accrocher au Top 6. Les Lot-et-Garonnais n'ont plus que quatre points d'avance sur Colomiers, septième.