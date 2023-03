Pro D2 - Nevers voit sa série de victoires freinée à Rouen par des Normands courageux qui ont arraché le nul in extremis

Pro D2 - Les deux équipes voulaient la victoire à Robert-Diochon pour cette rencontre de la 26e journée qui s'est terminée par un match nul (19-19) entre Rouen et Nevers. Dans un match rendu compliqué par un vent fort, les Nivernais ont longtemps cru prendre une 5e victoire d'affilée en championnat face à des Rouennais friables mais courageux. Le résultat convient mieux aux Normands dans l'optique du maintien qu'aux joueurs de Nevers, qui tombent à la 6e place.



Dans une rencontre entre deux formations aux dynamiques et aux objectifs diamétralement opposés, les faveurs n'allaient pas vers Rouen, incapable de gagner depuis 3 matches face à des Neversois irrésistibles depuis 4 journées de Pro D2. Et le début de rencontre ne démentait pas ce sentiment puisque l'USON Nevers débutait la partie, avec le vent, tambour battant. Bien aidés par cet allié de circonstance, les premiers jeux au pied de Nevers permettaient d'occuper les 22m adverses et sur la première touche à négocier, les avants consolidaient l'avancée que leur ouvreur Shaun Reynolds pouvait conclure d'un essai entre les poteaux après plusieurs fixations (0-7, 5').

Ce début catastrophique faisait craindre le pire pour les joueurs de Nicolas Godignon, sur une série de 5 essais encaissés par match lors des 5 dernières journées. La semaine passée, ils en avaient encaissé 7 contre Vannes. Cependant, il n'y aurait cette fois-ci pas 3 essais contre Rouen dans le premier quart d'heure mais une réaction plutôt rapide malgré des pertes de balle. Sur une nouvelle attaque neversoise légèrement dans le camp de Lions, un ballon échappé profitait à Maximin qui ramassait vite pour servir en un éclair Paul Surano sur sa droite. Les jambes de l'ailier droit faisaient le reste pour aplatir (7-7, 16').

Nevers finit mieux le premier acte

Rouen, contre le vent, avait bien compris que son salut viendrait du jeu à la main et dans l'occupation. Une pénalité cadeau dans les 22m permettait à Peter Lydon de faire passer son club devant pour la première fois (10-7, 22'). Une avance d'une très courte durée. Sur la remise en jeu, les Normands se mettaient à la faute et offraient une pénalité pour Nevers que le vent aidait à emmener loin dans les 22m adverses. Et comme sur le premier essai de Nevers, les avants allaient faire la différence. Tout seuls cette fois puisque le maul après la touche allait directement à l'essai signé Ilia Kaikatsishvili (10-12, 24').

La fin des 40 premières minutes voyait une succession de maladresses des deux formations ne sachant pas toujours comment évoluer face et contre le vent. La dernière occasion était cependant en faveur des Rouennais qui étaient tout proches de marquer un deuxième essai sur une glissade du demi-de-mêlée Yoan Cottin dans ses 22m. L'offrande n'avait pu se concrétiser en essai en raison du léger en-avant du plaqueur, Masilevu. C'est tout de même Peter Lydon, grâce à l'avantage en cours, qui permettait à Rouen de passer devant à la pause (13-12, MT).

Une entame très nivernaise

À l'instar du début de rencontre, le début du deuxième acte était tout à l'avantage de Nevers qui mettait une grosse pression sur Rouen, en confiance après 4 victoires de rang. À cette pression, les Lions rouennais ne répondaient que par de l'indiscipline. En quatre minutes, Toby Salmon et Willy N'Diaye prenaient un carton jaune chacun et laissaient leur équipe à 14 puis 13 (43', 47'). Sur la pression suivante des joueurs de Xavier Péméja, Thomas Chérèque se voyait obligé d'accorder un essai de pénalité (13-19', 49'). S'en suivait alors une longue période sans points marqués et sans beau jeu à se mettre sous la dent. Fatigue, indiscipline, vent et même la pluie, tout allait contre le spectacle en Normandie.



Plus d'informations à suivre.