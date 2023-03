La semaine dernière, le SU Agen est passé complètement à côté de son derby contre Montauban. Une vive réaction est attendue. Manque de chance, c’est l’ogre oyonnaxien qui se présente ce soir (21h). Alors à quel visage doit-on s’attendre ?

Cette saison, les Agenais ont pris la fâcheuse habitude de se mettre au niveau de l’adversaire lors de chaque match. Cela est positif lorsque la formation en face joue le haut du tableau ; mais de fait, embêtant quand l’adversaire joue le maintien.

Ça tombe bien : ce soir, les gars du 47 se déplacent chez ce qui se fait de mieux en Pro D2. « Ils travaillent ensemble depuis 7 ans. Nous, depuis 16 mois » rappelle Bernard Goutta, qui met ainsi en avant la construction du projet oyonnaxien.

Ses joueurs sont motivés. En fait, ils n’ont pas le choix. Et pour cause : "On a senti une grosse envie de se rattraper toute la semaine à l’entraînement. Contre Montauban, c’était la première fois que l’on passait à côté dans l’engagement et dans le combat cette saison. On a accumulé beaucoup de frustration et de colère. À Mathon, on se doit de répondre dans l’engagement et dans l’état d’esprit" résume ainsi Jean-Marcellin Buttin, de retour à l’arrière après avoir loupé le derby.

À en croire l’ancien arrière international, il y a donc eu beaucoup "d’excitation" cette semaine du côté d’Armandie dans la préparation de ce déplacement. D’autant plus que les siens jouent "une équipe qui ne perd quasiment jamais cette saison. Donc c’est un sacré défi qu’on doit relever".

Plusieurs éléments relancés

Après le naufrage montalbanais, Bernard Goutta a convoqué ses troupes samedi matin pour se remettre en ordre de marche. "Quand j’étais joueur, ça arrivait une fois par saison que l’on se loupe dans le combat et l’engagement. Voilà, c’est arrivé la semaine dernière, maintenant on a évacué " promet le manager.

Pour ce faire, il peut compter sur de nombreux retours dans le groupe. Des joueurs revanchards déjà : Richard Barrington, Mike Sosene-Feagai, Corentin Vernet, Théo Belan. Des jeunes ensuite : Beau Farrance, Dorian Bellot, Julien Lebian, Valentin Gayraud, Matthieu Bonnet. Et enfin des joueurs qui ont une carte à jouer dans l’optique des phases finales : Théo Sauzaret, Loris Tolot, Zak Farrance, Elton Jantjies…

Elton Jantjies aligné en numéro 10 face à Oyonnax Icon Sport - Icon Sport

Le catalan a fixé le cap : "On doit gagner trois des cinq derniers matchs pour arriver aux 80 points". Son équipe vise donc haut et serait bien inspirée d’aller récolter quelque chose dans l’Ain. "Nous n’avons pas la pression du résultat. On s’attend à un gros match mais ce n’est jamais simple de gagner là-bas. Donc on va y aller pour se rassurer avant tout" promet Jean-Marcellin Buttin.

Pour rappel, le Sporting s’est imposé six fois à l’extérieur depuis le début de l’exercice en cours. Alors la recette pour réaliser des exploits, les pensionnaires d’Armandie la connaissent par cœur. À eux de la remettre au goût du jour face au leader incontesté de cette Pro D2