En pleine lutte pour le maintien, Montauban a montré un beau visage face à Aurillac ce vendredi soir (30-15). Bastien Guillemin, auteur d’un nouvel essai, revient sur cette performance et analyse le jeu de son équipe, qui confirme son succès à Agen.

Vous vous imposez finalement plutôt tranquillement face à des Aurillacois accrocheurs. Pourtant, vous avez encore été une équipe à réaction en encaissant le premier essai. Cela vous pèse ?

On s’est fait cueillir à froid, on était contre le vent… Ce n’est pas la première fois de la saison, à chaque fois on le dit mais il faut qu’on gomme ça. Nous sommes une équipe à réaction on le sait mais il faut qu’on soit plus percutants dès le début du match.

Trouvez-vous que le match face à Agen vous a fait prendre conscience que votre salut passerait par du jeu ?

Je pense que c’est surtout la situation du club qui nous a fait prendre conscience des choses. Peut-être qu’à Agen on a plus lancé le jeu oui… Mais depuis le début de l’année on s’entraîne à déployer du jeu mais en match, on n’arrivait pas à le faire en match. Enfin, maintenant, ça paye. On fait de belles séquences de jeu.

D’autant plus qu’en jouant contre Montauban, les autres équipes s’attendent surtout à un jeu d’avants. Vous pouvez les surprendre en jouant ?

Oui exactement. À nous de le faire correctement parce qu’on a des gros-porteurs de balle. Il faut envoyer du jeu, faire des passes et jouer au rugby quoi. C’est un sport où il faut prendre du plaisir et cette année, on n’en a peut-être pas assez pris.

Vous avez la paire de centre Galala-Vici qui vous fait du bien physiquement. Vous sentez que leur présence change la donne ?

On n’a plus le temps de réfléchir, peu importe qui joue. Les deux Fidjiens avancent bien, ils sont très costauds, donc c’est sûr que pour nous, avec Alexis Bernadet et Jérôme Bosviel, c’est plus facile d’animer.

Vous avez inscrit votre neuvième essai de la saison, ce qui fait de vous le meilleur marqueur du club. Cela doit vous faire plaisir…

Franchement, je ne pense pas trop à cela en ce moment. Je pense surtout au club. C’est vrai que c’est toujours bien de marquer, en plus avec cette merveille de passe au pied de "Bos’" (Jérôme Bosviel, NDLR)… C’est un génie.