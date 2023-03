En direct. Scarlets - Brive : des Brivistes trop indisciplinés sont derrière au score

Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté le huitième de finale de Challenge Cup opposant l'équipe galloise des Scarlets au club français de Brive.

Une parenthèse enchantée européenne pour Brive ? Les Corréziens, derniers du Top14, se déplacent sur la pelouse des Scarlets pour aller chercher une qualification pour les quarts de finale de Challenge Cup.

Pour ce match à élimination directe, Patrice Collazo a décidé d'aligner une équipe compétitive malgré les absences de Marcel Van der Merwe et Setareki Bituniyata (suspendus) et Axel Muller et Thomas Laranjeira blessés.

"Les Scarlets, c'est une équipe avec plein d'internationaux (Ken Owens, Gareth Davies et Wyn Jones joueront ce vendredi, NDLR), expliquait Patrice Collazo cette semaine. C'est bien aussi pour avancer et se confronter à ce qu'il y a de mieux comme équipes."