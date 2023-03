???????? ????? ?



Your Gloucester Rugby side to travel to @staderochelais in the @ChampionsCup Round of 16! \ud83c\udfc6



\ud83d\udcf0 https://t.co/v3l4ymRnQV



? Teamsheet proudly sponsored by @BPE_Solicitors#LARvGLO // ?\ud83c\udf52 // #HeinekenChampionsCup\ud83c\udfc6 pic.twitter.com/MX9QfSr1Ro