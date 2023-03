Morgan Parra, blessé à une cheville lors du derby dimanche dernier, rejouera bien cette saison. Aucune opération en vue. Son retour est espéré pour début mai. Il n’empêche, des questions se posent en raison d’un grand nombre de joueurs blessés dans les rangs parisiens...

Que se passe-t-il au Stade français ? La question brûle les lèvres. Le club de la capital vient d’enregistrer deux défaites consécutives en Top 14. D’abord, à Toulon (37-9) en affichant un niveau de jeu et d’engagement relativement pauvre. Ensuite, dans le derby sur la pelouse de Jean-Bouin (13-17). « Ça, oui, c’est vraiment casse-c… C’était le match à ne pas rater, peste le deuxième ligne Baptiste Pesenti, de retour ce samedi pour le huitième de finale de Challenge Cup contre Lyon (16h00) après trois mois d’absence. Mais, pour moi, il n’y a rien d’alarmant. Nous sommes toujours troisième du classement en Top 14. Et on a un bon match à jouer contre Lyon pour réagir. » Sur le plan comptable, l’ancien racingman a raison. Les Soldats roses ont toujours un peu d’avance sur leurs concurrents directs.

En revanche, ils n’ont plus vraiment de marge de manœuvre, ni aucun droit à l’erreur pour rester en phase avec leur objectif de qualification pour la phase finale. Surtout, les Parisiens, qui ont construit leur succès sur le jeu d’avants depuis le début de saison, peinent aujourd’hui à dominer dans ce secteur. Certains joueurs, peut-être un peu trop utilisés faute de profondeur au sein de l’effectif, paraissent émoussés.

L’accumulation de joueurs blessés interroge. Le Stade Français avait déjà perdu Clément Castets et Sione Tui qui ne joueront plus cette saison. Le premier doit en passer par une opération au niveau des cervicales, le second a déjà été opéré et ne reportera plus les couleurs parisiennes puisqu’il s’est engagé avec Provence Rugby. Et comme les mauvaises nouvelles semblent s’accumuler. Le deuxième-ligne australien Sitaleki Timani pourrait lui aussi ne plus rejouer cette saison. Un repos total de cinq à six semaines lui a été recommandé suite à deux commotions rapprochées.

Mais le Stade français va surtout devoir faire face à de nombreuses échéances sans son cornac Morgan Parra. Dimanche dernier, l’international français est sorti blessé dès la 22ème minute du derby contre le Racing 92. Un coup dur pour lui, mais aussi pour l’équipe. Sur une chandelle d’Antoine Gibert, celui qui va intégrer le staff technique de Laurent Labit et Karim Ghezal dès l’été prochain, est mal retombé sur sa cheville droite. Et après quelques instants, a été contraint de laisser sa place à James Hall. Selon nos informations, Morgan Parra devrait être absent au minimum quatre semaines. D’aucuns ont évoqué une éventuelle opération ce qui aurait marqué la fin de sa carrière probable du demi de mêlée, or toujours selon nos informations l’intéressé, en lien avec le staff médical, n’a jamais envisagé d’en passer par la case chirurgie. La blessure est sérieuse (on parle d’un arrachement ligamentaire), mais Parra veut mettre toutes les chances de son côté pour conclure son immense carrière de joueur sur le terrain et non à l’infirmerie. Les supporters parisiens devraient donc revoir Morgan Parra avec le maillot rose avant la fin de la saison régulière.

Evidemment, force est tout de même de s’interroger sur les conséquences que pourraient avoir ces nombreuses absences. Clément Castets était depuis le début de saison un élément moteur des bons résultats de la mêlée parisienne. A plusieurs reprises, l’ancien pilier du Stade toulousain a d’ailleurs été appelé par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dans la liste des 42 joueurs retenus pour les rencontres du Tournoi des 6 Nations. Sitaleki Timani était, lui, une option supplémentaire, non négligeable sur le plan de la puissance, en deuxième ligne. Heureusement, Baptiste Pesenti et Pierre-Henry Azagoh sont de retour. Mais, à coup sûr, l’absence la plus préjudiciable, même si elle ne sera pas aussi longue que ce qui a été dit, sera celle de Morgan Parra. L’ancien Clermontois, même s’il n’a plus ses jambes de 20 ans, pèse de tout son poids dans la structuration du jeu parisien. Son sens de la gestion fera défaut lors du déplacement à Brive (15 avril) et pour la réception du Stade toulousain (22 avril). Mais son retour est espéré pour le 6 mai et un déplacement à… Clermont.