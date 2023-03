Tenant du titre en Challenge où ils ont été reversés après leur élimination en Champions Cup, les Rhodaniens comptent bien faire honneur au premier titre européen de leur histoire du côté de Jean-Bouin, qu’ils défendront jusqu’au bout.

Comment laver rapidement la déception liée d’une défaite à domicile devant plus de 20 000 spectateurs, susceptible d’obliger le Lou à cravacher jusqu’au bout pour s’assurer une qualification dans le top 6 ? Peut-être, tout simplement, en plongeant à pieds joints dans l’aventure du Challenge européen, où les Lyonnais auront rien moins qu’un titre à défendre lors de leur déplacement au Stade français. Un bâton de maréchal auquel les Rhodaniens comptent bien s’accrocher le plus longtemps possible, à en écouter l’expérimenté pilier Francisco Gomez-Kodela. "On prend ce match très au sérieux, comme un tenant du titre qui veut défendre son trophée, et surtout pas dans l’optique de reposer des joueurs avant le sprint final en Top 14, avouait l’international argentin en conférence de presse ce jeudi. En plus, on doit très vite relancer la machine après notre défaite à domicile contre Toulon en championnat (23-27), alors ça va nous aider d’affronter une équipe de très haut niveau comme le Stade français. Il n’y a pas trop de temps pour se poser des questions, c’est du gagnant-gagnant : comme on va les rencontrer plus tard lors de l’avant-dernière journée de championnat et qu’il y aura probablement pas mal d’enjeu, ça doit aussi nous aider à préparer ce rendez-vous."

Les internationaux mobilisés

De quoi inciter le Lou à envoyer sa meilleure équipe possible au feu la Challenge Cup ? C’est bien ce qu’il semblerait, oui, puisque même les internationaux lyonnais devraient être mobilisés cette semaine encore, repoussant leur semaine obligatoire de congés. Forcément parce que ce groupe et son staff ont une idée derrière la tête. "On a calculé qu’en passant les deux premiers tours, on pourrait disputer une demi-finale à domicile, nous jurait l’ailier international Ethan Dumortier. Certes, cela passe par deux exploits, le premier à Paris et le deuxième à Toulon ou chez les Cheetahs, mais ce groupe en peut le faire".

"Cette équipe est capable de tout, y compris du meilleur, s’amusait le président Yann Roubert. Et si elle peut le montrer le plus rapidement possible, c’est encore mieux." Autant dire que c’est bien décidés à jeter toutes leurs forces dans la bataille que les Rhodaniens se déplaceront à Jean-Bouin. Jusqu’au bout...