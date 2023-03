De retour de suspension, la légende italienne a été désignée capitaine de son équipe pour le 8e de finale de Challenge Cup face aux Cheetahs. Avec beaucoup d’émotion, le troisième ligne s’est exprimé sur un des mois les plus compliqués de sa carrière et de sa vie à la suite de la perte de son père.



Il a toujours ce regard perçant, cette faconde marquée par son accent italien, et ce charisme captant l’auditoire. Du haut de ses presque deux mètres, Sergio Parisse prend toujours soin d’éviter de taper la tête au moment d’entrer dans la salle de conférence de Berg. Une habitude. Le Benjamin Button du rugby hexagonal est toujours là, malgré les tourments de la vie. Non, il n’a pas changé.



On l’avait quitté le 18 février dernier, à la 33e minute du Toulon – Toulouse, dans le merveilleux écrin du Vélodrome qui s’était subitement refermé sur lui. Coupable d’un plaquage à bascule sur Barassi, Parisse avait été expulsé. Il venait de passer sept jours en enfer. Ceux qu’on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Il avait entamé cette semaine en perdant une partie de lui lors du dernier voyage de Sergio Parisse senior. Elle s’était donc finie avec de nouveaux pleurs dans les bras de Bastareaud et Lakafia.

Sergio Parisse avait été expulsé contre le Stade toulousain au Vélodrome Icon Sport - Icon Sport

La coupure m’a fait du bien

Une peine de trois semaines avait soldé le tout. La sanction avait profondément irrité Franck Azéma "Il y a toujours un barème et une règle à respecter. Je trouve que le geste… On connaît Sergio Parisse et on sait qu’il n’a pas voulu être négatif dans ce geste ou vouloir diminuer quelqu’un physiquement. Il est fair-play dans sa manière de jouer et il a une grosse carrière. Ce qui est frustrant, c’est de se dire que dans cette période, je pense qu’il pouvait prendre un ou deux matches avec l’Italie. Je trouve que c’est dur par rapport au geste. On ne peut pas faire du cas par cas, mais avec la carrière qu’il a et l’exemplarité qu’il a, c’est anormal qu’on le sanctionne sur trois matchs. Il était à même de l’entendre avec un ou deux matches, pour pouvoir postuler en sélection."

L’intéressé, qui vit ses derniers mois comme joueur, n’éprouve aucune rancœur au moment de jeter un œil dans le rétroviseur. « Elle est tombée à un moment compliqué cette décision… (ému) avec le décès de mon père. C’était la décision de la commission. Je ne veux pas la juger. Elle leur appartient. Ça ne change rien aujourd’hui. C’est derrière moi. Je l’ai vécu de la meilleure façon possible avec les circonstances. Il y a eu le soutien du club, de mes équipiers, et de ma famille. C’était important pour moi. Je regarde toujours le présent, et le futur sans trop regarder derrière moi. Je ne veux pas me plaindre, car cela ne sert à rien. » Ce n’est pas le genre de la maison.



En bon manager, Pierre Mignoni s’est adapté aux besoins de son élément d’expérience. "On a fait ça en trois phases : la première, c’était de le laisser tranquille. Puis, on l’a accompagné avec tout ce que cela comporte avec sa situation personnelle. On l’a reconnecté avec l’équipe. On a voulu qu’il fasse travailler les autres. Il a été, avec beaucoup d’expérience et de charisme, exemplaire sur ce rôle. Il a fait travailler ceux qui jouaient avec les éléments hors groupe. Maintenant, c’est lui qui joue. Il faut qu’il se reconnecte, ça fait quelques semaines qu’il n’est plus sur le terrain. Il a besoin de vite reprendre le rythme."



En son absence, et à la suite de son succès face à Toulouse en Top 14, le RCT a engrangé de la confiance. Comme si les malheurs de l’Italien ont soudé le groupe varois. "Peut-être que vous avez raison, a appuyé Parisse. J’ai senti du respect de la part de mes équipiers. Il est parfois difficile de mettre des mots sur des sensations et des ressentis du vestiaire. Ce moment a été compliqué à vivre, il y avait de l'émotion. À la mi-temps de Toulouse, j’ai senti le soutien de l’équipe, le respect. Ça a donné une motivation de plus au groupe. Ce moment m’a touché. Je suis respecté au sein du groupe, et ça m’a fait plaisir."

Son retour est parfait pour le groupe

À presque 40 ans, "Serge", son surnom sur la Rade, aura la responsabilité d’amener les siens face aux Cheetahs. Sans stress, et avec l’envie de vivre intensément ce jour d'après. "Je me sens super bien. Je suis régénéré physiquement et mentalement. La coupure m’a fait du bien. Je suis prêt depuis une semaine, mais le terrain synthétique de Lyon (sourire)… C’était compliqué pour mon corps. J’ai juste hâte de jouer à Mayol pour cette rencontre."



Dans un français bluffant, Dan Biggar a rendu un hommage appuyé à son ex-adversaire durant les joutes internationales, devenu récemment son ami sur le terrain. "Vous savez, c’est juste un bon gars, un top professionnel. Il est toujours le premier dans la salle de musculation. Il fait bien vivre le groupe. Il parle toutes les langues. C’est juste fou de jouer avec lui. Son retour est parfait pour le groupe parce que les Cheetahs forment une équipe solide physiquement. "Avant de livrer une anecdote savoureuse. "Je vais vous dire (rires)… Ma femme a souvent vu jouer Sergio Parisse avec l'Italie. Elle l’adore… plus que moi je crois !"

L'ouvreur international Dan Biggar pourrait débuter face aux Cheetahs Icon Sport - Icon Sport

Mayol trouverait qu’elle a bon goût tant le natif de La Plata fait l’unanimité depuis sa venue du Stade Français Paris en 2019. "C’est un compétiteur qui donnera ce qu’il a donné pour le groupe. Pour ce week-end, je ne suis pas du tout inquiet, a poursuivi Mignoni. Je ne pense pas qu’il fasse le match entier. Bien qu’avec Sergio… (rires)" On n’est plus à un miracle près.