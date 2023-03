Les Brivistes ont été vaillants mais n'ont rien pu faire en huitième de finale de Challenge Cup sur la pelouse des Scarlets. Courageux mais encore une fois trop indisciplinés, les Français quittent la compétition sur une défaite 19 à 7 et pourront désormais se concentrer à 100 % sur le Top 14 et leur mission maintien.

La marche ne semblait pas si haute pour le CA Brive ce soir, battu à Llanelli (19-7) face aux Scarlets, dans ce huitième de finale de la Challenge Cup. En grande difficulté en Top 14, les Coujous pouvaient s’offrir une porte de sortie face à des Gallois aussi dans le dur de son côté, mais sur la pente ascendante. Il y avait la place, mais de trop nombreuses erreurs individuelles ont tiré le club de Corréze vers le bas, et la défaite est logique face à des Gallois toujours invaincus dans la compétition.

Bis repetita de la défaite à Clermont

Sous la pluie, le vent et le froid gallois, les Brivistes ont eu du mal à rentrer dans leur match. Trop indisciplinés, ils enchaînaient les fautes en début de rencontre, et se retrouvaient même à jouer à 13 après deux cartons jaunes reçus, comme samedi dernier face à Clermont en championnat. L’arrière Nic Krone, pour son premier match de la saison, a fait obstruction et plaquage haut sur Conbeer qui avait joué au pied (10ème), le sortant pour dix minutes. Puis le capitaine Said Hirèche le rejoignait sur la touche pour avoir retenu par le maillot un adversaire sans ballon (19ème). Deux erreurs évitables qui mettaient en difficulté le CAB. Kevin Fabien a failli faire de même quelques minutes plus tard, sur un plaquage haut, qui n’était sanctionné que d’une simple pénalité. L’ouvreur gallois, Sam Costelow, ne se faisait pas prier pour passer les coups de pied qu’il avait à portée (4ème, 16ème, 29ème) pour permettre à son équipe de mener 9-0, avant de sortir sur blessure.

Brive a tout de même essayé d’attaquer dans ce match, même s’il a fallu attendre plus d’un quart d’heure pour voir les hommes de Patrice Collazo avoir le ballon dans les 22m adverses. Trop souvent la solution choisie était de jouer au pied et donc perdre la possession. De plus, le ballon glissait et donnait donc beaucoup d’en-avant de part et d’autre. Peut-être en lien avec cela, plusieurs lancers en touche ont été manqués par les talonneurs brivistes. Au total, 6 lancers en touche perdus sur l’ensemble de la rencontre.

Olding ravive la flamme

À la mi-temps, le match était donc loin d’être joué. L’ouvreur Stuart Olding le savait bien, et c’est lui qui a lancé la révolte briviste. Après une offensive manquée des Scarlets, Tuicuvu jouait un long dégagement au pied. L’Irlandais était plus rapide que les arrières de Llanelli et après un dribbling pour bien s’emmener le ballon, finissait en terre promise (9-7, 49ème). Brive semblait de retour, mais a trébuché peu après.

D’abord sur le coup d’envoi, Fabien est sorti en touche. Le ballon a été récupéré, mais Bruni s’est précipité pour dégager au pied alors qu’il y avait un surnombre sur l’extérieur. Avant la pause, le deuxième ligne des Scarlets Vaea Fifita avait profité de l’absence de défense dans l’axe d’un ruck pour partir dans une chevauchée, avortée par un coéquipier. Cette fois, il a choisi l’option solitaire, en crochetant Bonneval pour l’essai en coin (14-7, 52ème).

Une fin de match cruelle

Alors Brive a poussé. Avec les avants, avec les arrières. En touche, en mêlée, au pied, sans jamais y arriver, même quand Bonneval était stoppé à deux mètres de la ligne. Le bloc briviste a forcé et fini par se désagréger au fil des actions. Les Scarlets ont tenu, avant de se montrer plus agressifs. Et comme pour enfoncer le couteau, ont inscrit un nouvel essai de Shingler par des pick and go juste avant le coup de sifflet final (19-7, 79ème).

Battu, le CA Brive n’a plus que le Top 14 à jouer, qui semble bien mal embarqué avec 11 points de retard sur le premier non relégable. Même si Patrice Collazo avait beaucoup fait tourner son effectif (dix changements par rapport à samedi dernier), cette défaite dans un match prenable va encore faire mal aux têtes brivistes. Quant aux Scarlets, toujours invaincus, ils affronteront au prochain tour Clermont, vainqueur de Bristol (26-33).