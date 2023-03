Une charnière Bourdon-Arbez pour les Bleues, les ennuis de Jonathan Ruru... Les 5 infos de ce jeudi

Le staff des Bleues qui dévoile la composition de l'équipe de France pour la 2ème journée du Tournoi face à l'Irlande, Jonathan Ruru qui va être licencié par Provence Rugby, Duhan van der Merwe célébré, Marcel van der Merwe sanctionné... Voici les cinq informations à retenir de ce jeudi !

Le staff des Bleues a effectué deux changements dans son quinze de départ par rapport à celui qui avait été aligné face à l'Italie en ouverture du Tournoi. Clara Joyeux est titulaire à droite de la première ligne tandis que la jeune Morgane Bourgeois va fêter sa première sélection en Irlande. Pauline Bourdon et Carla Arbez formeront la charnière, alors que Gabrille Vernier et Marine Ménager sont une nouvelle fois associées au centre du terrain. Les couloirs seront occupés par Caroline Boujard et Cyrielle Banet.

Pour le plus bel essai de la compétition, c'est un joueur écossais qui a reçu la distinction des votes : Duhan van der Merwe, le puissant ailier, a été récompensé de son exploit réalisé à Twickenham face à l'Angleterre lors de la première journée.

Jonathan Ruru ne devrait plus porter le maillot de Provence Rugby. Le demi de mêlée néo-zélandais va être licencié par le club provençal. En effet, selon nos confrères de La Provence, l'ancien joueur des Auckland Blues a frappé la femme d'un de ses coéquipiers lors d'une soirée entre joueurs à laquelle leurs compagnes étaient invitées. Fortement alcoolisé lors des faits, Ruru a été corrigé par un autre joueur aixois.

Sanctionnés tous les deux lors du match face à Clermont, Marcel van der Merwe et Setaraki Bituniyata sont passés devant la commission de discipline. Le pilier sud africain manquera trois rencontres alors que l'ailier fidjien sera lui absent une semaine.

L'EPCR a dévoilé le calendrier 2023-2024 de la Champions Cup et Challenge Cup. La première journée aura lieu le week-end du 8 décembre 2023. La grande finale de Challenge Cup aura lieu le vendredi 24 mai 2024 avant l'ultime rendez-vous de Champions Cup, le 25 mai 2024. Le stade des finales n'a pas encore été dévoilé par l'EPCR.