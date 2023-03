Sanctionnés tous les deux lors du match face à Clermont, Marcel van der Merwe et Setaraki Bituniyata sont passés devant la commission de discipline. Le pilier sud africain manquera trois rencontres alors que l'ailier fidjien sera lui absent une semaine.

Le CA Brive devra composer sans deux éléments importants pour les rencontres à venir. Le pilier droit Marcel van der Merwe et le trois-quart polyvalent centre/ailier Setaraki Bituniyata sont passés en commission de discipline ce mercredi soir et ont connu leurs sanctions après leurs cartons reçus face à Clermont. Pour le Sud-africain, une suspension de trois semaines a été prononcée suite à son carton rouge direct lors de la défaite 38 à 10. Il s'était fait exclure par M.Minéry pour un plaquage dangereux sur Daniel Bibi-Biziwu. L'intitulé suivant a été retenu : "charger et faire tomber un adversaire porteur du ballon sans tenter de saisir ce joueur" .

Cependant, le club a demandé que le joueur puisse bénéficier du "head contact process" (atelier d'entraînement à la technique de plaquage), procédé permettant au concerné de voir sa peine réduite d'une semaine. D'autre part, Setareki Bituniyata avait lui été exclu après avoir reçu deux cartons jaunes. Comme l'a décidé la commission, il sera absent une semaine et ne prendra pas part au match européen à Llanelli. Le club corrézien défiera les Scarlets sur leur pelouse ce samedi à l'occasion des huitièmes de finale de Challenge Cup.