Carcassonne s'en sort face à Biarritz, Colomiers remporte le choc, Agen résiste mais tombe à Oyonnax, Soyaux-Angoulême et Montauban s'imposent, Grenoble fait le coup à Massy, Nevers à Rouen et Vannes à Béziers... Voici nos pronos pour la 26e journée de Pro D2.

Colomiers - Mont-de-Marsan

Gros choc à venir à Michel-Bendichou ! Dans une course au top 6 toujours plus resserrée, Colomiers se doit de faire un résultat positif face à Mont-de-Marsan, en ouverture de la 26e journée. Les hommes de Julien Sarraute sont actuellement septièmes et n'ont qu'un petit point de retard sur Vannes, sixième au classement. Le problème, c'est que les Montois se sont déjà imposés quatre fois à l'extérieur cette saison, et sont troisièmes de cette Pro D2.

Victorieux du duel face à Biarritz la semaine passée, les Landais sont en pleine confiance au moment de se déplacer en Haute-Garonne. Malgré tout, nous imaginons les Columérins capables de s'en sortir et de se rattraper de leur défaite frustrante sur la pelouse de Provence Rugby.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Mont-de-Marsan

Massy - Grenoble

Pour Massy, la mission maintien s'annonce compliquée. Très en retard sur leurs concurrents, les Massicois ne jouissent en plus pas d'un calendrier favorable. La preuve en est cette réception de Grenoble, deuxième du championnat, lors de cette 26e journée. Les Isérois sont d'ailleurs très performants à l'extérieur cette saison, avec six succès glanés loin du stade des Alpes.

Mais après leur impressionnante série de matchs sans défaite, ces derniers se sont inclinés lors de leurs deux derniers matchs et doivent remettre le train en marche. Ce déplacement à Massy semble parfait pour des Grenoblois enragés. Nous misons sur un succès des visiteurs, qui mettra encore plus à mal les Massicois pour qui le maintien s'éloigne de jour en jour.

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Béziers - Vannes

Vainqueur à la dernière seconde du match face à Carcassonne la semaine dernière, Béziers a eu chaud. Les Biterrois ont souvent fait preuve d'irrégularité cette saison, mais semblent assurés du maintien désormais, et n'ont plus vraiment grand-chose à jouer puisque le top 6 semble un tout petit peu trop loin. Dans l'Hérault, ils recevront des Vannetais qui, eux, croient dur comme fer à la qualification.

Très en forme actuellement, ceux qui surfent sur une série de quatre succès de suite ont intégré les places qualificatives et veulent poursuivre le rêve. Il se pourrait bien que les hommes de Spitzer fassent un gros coup à Raoul-Barrière.

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Béziers

Rouen - Nevers

Et si c'était la journée des équipes à l'extérieur ? À Rouen, Nevers pourrait faire un grand coup en cas de succès, en confortant sa place dans les six premiers du championnat. Invaincus depuis cinq matchs, les Neversois se déplacent chez des Normands en grand manque de confiance actuellement. Alors qu'ils semblaient en sécurité dans le ventre mou du classement, les hommes de Godignon voient la zone rouge se rapprocher dangereusement après leurs trois derniers matchs sans victoire.

Alors qu'une victoire semble indispensable, il est possible que les locaux se fassent cueillir à froid par des Neversois qui ont perdu l'habitude de faire des cadeaux à leurs adversaires.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Soyaux-Angoulême - Provence Rugby

La mission maintien est en cours du côté d'Angoulême. Et si le SA XV parvenait à réaliser ce que peu de monde croyait en début de saison : laisser le club en Pro D2 ? En tout cas, Vincent Etcheto et ses hommes y croient, et il est difficile de leur donner tort. Accrocheurs lors de leurs dernières sorties, les Violets sont encore devant Carcassonne, Montauban et Massy au classement.

Dans une telle situation, les matchs à domicile sont bien sûr primordiaux et la réception de Provence Rugby peut être un match clé en cette fin de saison. Les Provençaux se sont donné le droit de croire encore à une première qualification pour la phase finale en gagnant contre Colomiers et ambitionnent de faire le coup à Chanzy. Mais il semble que les locaux soient en mission.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Carcassonne - Biarritz

Ici aussi, nous aurons droit à un match qui peut être décisif pour la course au maintien... mais aussi à la qualification. Carcassonne reçoit Biarritz pour tente de rattraper les points perdus après la sirène la semaine dernière, du côté de Béziers. Les Audois se retrouvent sous pression, puisque Montauban est revenu à un petit point seulement au classement et reçoit aussi lors de cette journée.

Mais voilà, en face, Biarritz est certainement un peu énervé de ses deux derniers revers en Pro D2 et souhaite se relancer au classement. Actuellement huitièmes, les Biarrots n'ont pas le droit à l'erreur en cette fin de saison tendue. Carcassonne serait donc bien inspiré de faire le même match que contre Mont-de-Marsan, il y a deux semaines.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Biarritz.

Montauban - Aurillac

Montauban y croit de nouveau. Après le succès surprise en terre agenaise, l'USM est revenu sur les talons de Carcassonne et Soyaux-Angoulême. Face à Aurillac, l'opération maintien se poursuit, alors que tous les matchs restants sont vus comme des "finales" à Sapiac. Battus lors de leur dernière réception, les Vert et Noir reçoivent cette fois des Aurillacois qui ne semblent plus rien avoir à jouer en cette fin de saison.

Maintenus, les Cantalous peuvent viser le top 6 mais ont un bon train de retard. C'est donc sans pression qu'ils se déplacent dans le Tarn-et-Garonne et pourraient même se permettre de faire tourner leur effectif en ce bloc chargé.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Oyonnax - Agen

Le leader est tranquille en cette fin de saison. Assuré de la qualification, Oyonnax n'a que peu d'effort à faire pour assurer sa première place au classement final et donc une réception en demi-finale. Seul le record de point peut encore motiver les Oyomen, qui reçoivent Agen ce vendredi soir. Des Agenais qui seront, par contre, revanchards.

Battus sur leur pelouse par Montauban la semaine dernière, les hommes de Bernard Goutta doivent se rattraper pour continuer de rêver à la deuxième place et pour éviter de voir le train des poursuivants revenir. Ils pourraient accrocher le leader.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Agen