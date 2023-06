Les compositions officielles de la 26ème journée de Pro D2

La journée de Pro D2 commencera par un croustillant Colomiers-Mont de Marsan ce jeudi et se terminera par un choc Oyonnac-Agen, vendredi soir. Découvrez les compositions officielles de cette 25e journée de Pro D2.

Massy - Grenoble

La composition de Massy : 15. Kotze ; 14. Preira, 13. Jacomme, 12. Guillomot, 11. Roziere ; 10. Ortolan ; 9. Pichon ; 7. Nonkontwana, 8. Nollet, 6. Deccuber ; 5. Fuser, 4. Chauveau (cap.) ; 3. Visser, 2.Trassoudaine, 1. Corréa

Remplaçants : 16. Grelleaud, 17. Candel, 18. Bruinsma, 19. Timo, 20. Prier, 21. Seigneuret, 22. Carré, 23. Vickos

Infirmerie : l’infirmerie massicoise est bien vide en cette fin de saison. Aucun blessé n’a été déploré à Nevers. Et avec le retour aux affaires de Jean-Maurice Deccuber, qui a fini de soigner sa blessure au genou, il ne reste plus que six joueurs indisponibles. Parmi eux, le capitaine de touche de début de saison Alexandre Loubière joue une course contre la montre. Il doit achever son protocole de rééducation pour essayer de jouer les deux derniers matchs de la saison.

La composition de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Dridi, 13.Fusier, 12.Trouilloud, 11.Dupont ; 10.Fortunel, 9.Escande; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Martel, 6.Berruyer; 5.Halaifonua, 4.Madeira; 3.Aptsiauri, 2.Massa, 1.Goginava.

Remplaçants : 16.Orioli, 17.Gauthier, 18.Vigne, 19.Ancely, 20.Schoeman 21.Ezcurra, 22.Barthélémy,23.Nixon.

Infirmerie : expulsé la semaine dernière, le numéro 8 Muarua est suspendu et sera suppléé par Martel dans le XV de départ tandis que Qadiri, Hepetema et Lainault sont laissés au repos, respectivement remplacés dans le groupe par Dridi (retour de suspension), Vigne et Barthélémy. Il s’agira du grand retour de ce dernier sur le banc après un petit mois d’absence ainsi que celui du talonneur Jean-Charles Orioli, les deux hommes s’étant pleinement rétablis après avoir subi une entorse à un genou.

Soyaux-Angoulême - Provence

La composition de Soyaux-Angoulême : 15. Lafitte, 14. Ratuva, 13. Mau, 12.Naqiri, 11. Lestremau ; 10. Brosset, 9. Bau; 7. Burgaud, 8. Va'aï, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Nabou, 4. Beukeboom ; 3.Kumbirai, 2. Avei, 1. Odishvili.

Remplaçants : 16. Bidart, 17. Vartan, 18. Kitwanga, 19. Martins, 20.Rubio, 21. Botica, 22. Ayarza, 23. Gogisvanidze.

Infirmerie : auteur d’une entrée convaincante à Aurillac vendredi dernier, le troisième ligne centre Robin Copeland est absent pour la réception de Provence Rugby. L’Irlandais est victime d’une blessure musculaire. Déjà absent dans le Cantal, l’ouvreur Mathieu Ugalde, touché aux cotes face à Grenoble il y a quinze jours manque lui aussi à l’appel, mais devrait pouvoir postuler à une place dans le groupe dès le week-end prochain. Kévin Le Guen, toujours blessé est toujours hors groupe.

La composition de Provence Rugby : 15. Massip ; 14. Drouet, 13. Marrou, 12.Lavernhe (cap), 11. Bouhedjeur; 10. McPhilipps, 9. J. Martin ; 7. Jegerlehner, 8. Axtens, 6.Mousties ; 5. Nkinsi, 4. Dufour ; 3. Tagi, 2. Kessler, 1. Vernet.

Remplaçants : 16. Oviedo, 17. Wegrzyn, 18. Gambini, 19.Laget, 20. Suta, 21.Cazenave, 22. Sanday, 23.Lolohea.

Rouen - Nevers

La composition de Rouen : 15. Lydon ; 14.Surano, 13.Peleseuma, 12.Jackson, 11.Masilevu ; 10.Pourteau, 9.Campeggia ; 7.W.N’Diaye, 8.Mapapalangi, 6.S.Maximin ; 5.Salmon, 4.Astle (cap.) ; 3.H.N’Diaye, 2.Ma’Afu, 1.Camara.

Remplaçants : 16. Lesueur, 17.Jacquot, 18.Leleu, 19.Costa, 20.Nanette, 21.Gontineac, 22.Bertschy, 23.Thomas

Infirmerie : c’est surtout devant que Rouen est toujours démuni, en termes de blessés, de longue durée avec Abdel Fofana, Julien Ruaud, Lucas Poisson, Ewan Clément, Mohamed Boughamni, Mathieu Bonnot, Psalm Wooching. Des trois-quarts, manquent à l’appel, Aloïs Chayla, le jeune demi d’ouverture et Alex Luatua à nouveau touché musculairement qui vit une saison en dents de scie.

La composition de Nevers : 15. Zénon ; 14. Ambadiang, 13. Loaloa, 12. Faucher, 11. Blanc ; 10. Reynolds, 9. Cottin ; 7. Kazubek, 8. Fraser (cap.), 6. Plataret ; 5. Toleafoa, 4. Jaiani ; 3.Kaikatsishvili, 2. Hamel, 1. Tufele.

Remplaçants : 16. Beaudaux, 17. Seneca, 18. Chachanidze, 19.Adendorff, 20. Barbier, 21. Le Bourhis, 22. Dumas, 23. Ikahehegi.

Infirmerie : parmi les douze joueurs recensés à l’infirmerie, quatre se sont ajoutés après le match face à Massy : les piliers Aïtor Kitutu et Tapu Falatea, le flanker Hugues Bastide et le centre Rudy Derrieux. Le pilier gauche Jordan Seneca voit le bout du tunnel, cinq mois après sa dernière apparition sous le maillot jaune et bleu. Le jeune centre (et ouvreur) Mattéo Faucher vivra sa première titularisation depuis son retour de Chambéry (Nationale), où il avait été prêté par l’Uson en novembre.

Montauban - Aurillac

La composition de Montauban : 15. Tuculet ; 14. Rokoduguni, 13. Vici, 12. Galala, 11. Guillemin ; 10. Bosviel, 9. Bernadet ; 7. Giorgadze, 8. Witt, 6. Quercy (cap.) ; 5. Malafosse, 4. Vaotoa ; 3. Tuimauga, 2.Deligny, 1. Seyrolle.

Remplaçants : 16. Firmin, 17. Agnesi, 18. Paulino, 19. Uanivi, 20.Lezana, 21. Méric, 22. Mathy, 23. Burduli.

Infirmerie : le demi de mêlée Shaun Venter souffre d’une déchirure musculaire, blessure contractée face à Agen. Il est forfait pour plusieurs jours. Frédéric Munoz s’est blessé à un genou et la manière laisse craindre une rupture du ligament croisé. Contre Agen toujours, le deuxième ligne Kevin Gimeno a lui aussi été touché. Pour le reste, Tjiuee Uanivi est de retour quand Maxime Salles, Raphaël Sanchez, Tyrone Viiga et Nicolas Solveyra sont blessés.

La composition de Aurillac : 15. Margarit ; 14. Yobo, 13. Powell, 12. Palmier, 11. Van Rensburg ; 10. Aucagne, 9. Alania ; 7. Profit , 8. Tison (cap.), 6. Moukete ; 5. Dodson, 4. Rolland ; 3. Kiteau, 2. Nioradze, 1. Plantier.

Remplaçants : 16. Djomboue, 17. Rodgers, 18. Tivoli, 19. Slamani, 20.Moala, 21. Bouyssou, 22. Bastard, 23. Kartvelishvili.

Infirmerie : en plus de Boris Hadinagoro toujours indisponible, Aurillac va devoir se passer des services de Théo Cambon (fracture péroné), Tim Daniel (cheville), David Delarue (genou), Adrian Smith (mollet), Giorgi Javakhia (épaule), Gymaël Jean-Jacques (protocole commotion), Simeli Yabaki (cuisse)… et A.-J. Coertzen qui vient d’être papa pour la seconde fois. Au chapitre des bonnes nouvelles, Beka Shvangiradze est en phase de réathlétisation et Gauthier Minguillon a fait son retour sur les pelouses.

Béziers - Vannes

La composition de Béziers : 15. Malié ; 14.Plazy, 13.Espeut (cap.), 12.Recor, 11.Plazy ; 10.Uruty, 9.Goillot ; 7.Benoy, 8.Hoarau, 6.Barrère ; 5.Madigan, 4.Gayraud ; 3.Arroyo, 2.Estériola, 1.Fernandes Moreira.

Remplaçants : 16. Pinto Ferrer, 17.Akhaladze, 18.Koen, 19.Massot, 20.Short, 21.Dreuille, 22.Van Bost, 23.Zabala.

Infirmerie : John-Hubert Meyer est devenu papa dans la semaine, sa participation n’était pas d’actualité. Jamie Hagan (contusion épaule) n’est pas tout à fait apte. Wilmar Arnoldi récupère vite, son retour est programmé pour la semaine prochaine. Yvan Lalevée est parti en sélection au tournoi de Hong Kong. Josh Valentine doit patienter même s’il a repris les courses dans la semaine. James Tofa se rapproche du terrain tout comme Paul Alquier. Ferdinand Changel, Pierrick Gunther et Raffaele Costa Storti ayant terminé leur saison.

La composition probable de Vannes : 15. Duplenne ; 14. Hulleu, 13. Valleau, 12. Vilaseca, 11. Bastardie ; 10 Lafage, 9. Ruru ; 6. Pedemonte, 8. Chateau, 7. Gorrissen (cap) ; 5. Johnson, 4. Marks ; 3. Afoa, 2. Blanchard, 1.Berguet.

Remplaçants : 16. Suta, 17. Bordelai, 18. Iachizzi, 19. Boulier, 20. Gouaux, 21 Chezeau, 22. Burgaud, 23 Kité.

Infirmerie : quelques retouches sont apportées dans le collectif pour ce déplacement dans l’Hérault. Retours de Johnson (annoncé à Oyonnax) et de Gorrissen. Absences de Camou (choix entraîneur) mais aussi J.Edwards (oreille), Tafili (genou), Freitas (épaule), Nicolas (commotion), M. Edwards (abdominaux) et Béziat (douleurs costales). La défense reste la même avec le retour de Hulleu, titulaire, et la charnière reconstituée avec Lafage et Ruru.

Carcassonne - Biarritz

La composition de Carcassonne : 15. Mouchous ; 14. Darrelatour, 13. Puletua, 12. Aiguillon (cap.), 11. Clavières ; 10. Hilsenbeck, 9. Marqués ; 7. Herjean, 8. Reynaud, 6. Harley ; 5. Landman, 4. Manchia ; 3.Bekoshvili, 2. Carbou, 1. Mavinga.

Remplaçants : 16. Petriashvili, 17. Martinez, 18. Carroll, 19.Meka, 20. Anon, 21. Plessis-Couillaud, 22. Sa, 23.Boyadjis.

Infirmerie : le dernier déplacement à Béziers a laissé quelques traces. Le centre, Joris Dupont souffre d’une douleur à l’épaule et l’ouvreur, Dorian Jones d’une inflammation à la voûte plantaire et seront tous deux absents de la feuille de match. Au centre de l’attaque, Pierre Aiguillon retrouve sa place ainsi que ses galons de capitaine. À l’ouverture, Christopher Hilsenbeck sera associé à la charnière à Samuel Marqués. Au sein du pack, le droitier Vakthangi Akhobadze est mis au repos et sera remplacé par Soso Bekoshvili titulaire au coup d’envoi.

La composition de Biarritz : 15. Jonas ; 14. Barry, 13. Tomane, 12. Cadot, 11.Morgan ; 10. Germain, 9. Cubelli ; 7. Hébert, 8. Jalagonia, 6.Tyrell ; 5. Motoc, 4. Aliouat ; 3. Azariashvili, 2. Sauveterre, 1. Millar (cap.).

Remplaçants : 16.Taofifenua, 17. Erdocio, 18. Dyer, 19. Vergnaud, 20.Couilloud, 21. Bosch, 22. Martin, 23. Samaran.

Infirmerie : Ma’afu (ligaments croisés) et O’Callaghan (épaule) ont terminé leur saison. Nutsubidze (cheville), Speight (déchirure), Soury (ischio) et Lonca (pneumothorax) ne joueront pas sur ce bloc. Augry (cheville) est espéré pour Angoulême. Matiu (ischios) devrait faire son retour pour l’un des deux derniers matchs de la phase régulière. Francoz (ménisque) et Fariscot (adducteur) sont toujours indisponibles. Aurrekoetxea et Perraux, commotionnés la semaine dernière, sont absents. Aliouat (épaule) et Motoc (cervicales) ont été préservés en début de semaine

Oyonnax - Agen

La composition probable de Oyonnax : 15. Ensor ; 14. Callandret, 13. Farrell, 12. Millet, 11.Stark; 10. Bouraux, 9. Cassang ; 7. Credoz, 8. Grice, 6.Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Battye ; 3. Laclayat, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.)

Remplaçants : 16. Geledan, 17. Bordenave, 18. Lebas, 19. Mafi, 20. El Khattabi, 21. Vialelle, 22. Reybier, 23. Delmas

Infirmerie : après le déblayage illicite de Muarua lors du match à Grenoble, le pilier Thibault Berthod sera indisponible quatre semaines (deux côtes cassées). L’ouvreur Jules Soulan a lui aussi été touché en Isère (entorse du genou) et sera absent deux semaines. Le troisième ligne Luke Hamilton a été opéré d’une épaule ce mercredi (saison terminée). L’arrière Darren Sweetnam (adducteurs) reste indisponible Le pilier Antoine Abraham, le talonneur Benjamin Geledan et l’ailier Gavin Stark sont opérationnels.

La composition d'Agen : 15. Buttin ; 14. Rokoduru, 13. Belan, 12. Ramoka, 11. Tolot ; 10. Jantjies, 9. Bellot ; 7. Farré (cap.), 8. Amosa, 6. Lebian ; 5. Z. Farrance, 4. Vernet ; 3. B. Farrance, 2. Sosene-Feagai, 1. Barrington.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Guion, 18. Demotte, 19.Gayraud, 20. Idjellidaine, 21. Vincent, 22. Bonnet, 23. Sauzaret.

Infirmerie : Martin Devergie s’est blessé aux côtes lors du match contre Montauban. Sa fin de saison est incertaine. Fotu Lokotui et Tevita Railevu, blessés au genou, ne reviendront pas pour leur part. En revanche, la semaine prochaine devrait marquer le retour aux affaires d’Arnaud Duputs, élément incontournable du SU Agen. Cette semaine, Loris Tolot et Matthieu Bonnet effectuent leur reprise. Harry Sloan (nez cassé), est forfait tout comme Baptiste Lafond.