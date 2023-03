De retour à Clermont après un Tournoi des 6 Nations réussi, Damian Penaud va jouer face à Bristol son premier match sous les ordres de Christophe Urios. Verra-t-on le serial marqueur des Bleus à l'œuvre ou son profil plus réservé aperçu entre novembre et février ?

Une éclaircie dans le ciel de Clermont. Alors que l'ASM accuse le coup des pertes d'Arthur Iturria, Cheikh Tiberghien et Benjamin Boudou après la victoire face à Brive (38-10), Damian Penaud est revenu en Auvergne après un Tournoi des 6 Nations presque parfait. Auteur de cinq essais, le futur bordelais a dépassé Vincent Clerc à la première place des marqueurs français dans le Tournoi et s'est notamment offert deux doublés face à l'Angleterre et le pays de Galles.

Épanoui comme jamais en Bleu, Damian Penaud a également fait tourner la tête des défenseurs irlandais lors de la deuxième journée du Tournoi pour un essai d'anthologie. Une forme étincelante qui tranche avec la période décembre-janvier, intercalée entre la tournée de novembre et la Tournoi des 6 Nations.

Un essai et des questions

Car en club, Damian Penaud a semblé l'ombre de lui-même. L'annonce de son départ pour Bordeaux-Bègles et, surtout, les raisons avaient exaspéré les supporters clermontois. Si bien que depuis la fin de la tournée de novembre, Penaud n'a marqué qu'un seul essai en jaune et bleu et n'a pas été aussi tranchant qu'avec le XV de France. En cinq rencontres, l'ailier auvergnat apparaissait comme éteint au milieu de ses partenaires. Plus globalement, le funambule clermontois n'a marqué qu'à deux reprises cette saison avec Clermont contre sept réalisations l'année passée à la même époque.

Trois mois après son dernier match, et une large défaite face à Toulouse (13-32), Damian Penaud va donc rechausser les crampons face à Bristol (vendredi, 21 heures) pour le premier match de phase finale de l'ASM cette saison. Nul doute que le principal intéressé aurait préféré ferrailler en Champions Cup, mais le Briviste de naissance a une véritable opportunité de finir son aventure auvergnate en beauté.

Un dernier "Challenge"

Car face à l'armada offensive de Bristol (Semi Radradra, Charles Piutau...), l'ASM aura besoin de la version "XV de France" de Penaud et non celle entrevue ces derniers mois sous le maillot jaune et bleu. Sous les ordres de Christophe Urios, avec lequel il disputera son premier match, l'ailier clermontois aura le choix de boucler sa saison et son passage en Auvergne avec la flamboyance naturelle de son jeu ou une nonchalance agaçante qui ternirait ces exploits à Clermont. En piste, maestro !