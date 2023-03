CHALLENGE CUP – Qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu Cardiff avec le bonus lors de la dernière journée mi-janvier, les Brivistes veulent profiter de ce match à Llanelli pour oublier ses récentes désillusions en Top 14.

On ne va pas se le cacher, en début de saison la Challenge Cup ne faisait pas partie des priorités des Corréziens. Concentrés sur la quête d'un nouveau maintien dans l'élite du rugby français, les Coujoux voulaient profiter de ces semaines « européennes » pour faire souffler certains cadres, relancer quelques joueurs en manque de temps de jeu ou lancer plusieurs espoirs dans le grand bain. Seulement voilà, après trois défaites assez lourdes du côté de Cardiff et contre le Connacht à deux reprises, les hommes de Patrice Collazo ont su trouver les ressources pour l'emporter face aux Gallois au Stadium, mi-janvier (37-24). Voilà comment les Cabistes, dans une période plus faste, pour eux avec notamment trois victoires de rang en Top 14, se sont retrouvés à se qualifier pour les huitièmes de finale de Challenge Cup. « Un nouveau challenge qu'on va se donner avec bien sûr le maintien en Top 14. Mais on va jouer le match face aux Scarlets à fond pour essayer de se qualifier », ambitionnait le jeune pilier Nathan Fraissenon après la qualification.

Quelques semaines plus tard, ce déplacement à Llanelli arrive alors que les coéquipiers de Saïd Hirèche n'ont plus gagné depuis ce succès contre Cardiff. Dans le dur en championnat avec une dernière place à neuf points de Perpignan, les Brivistes sont dos au mur et plus que jamais le maintien est l'objectif numéro un de tout un club. Pour autant, pas question pour le staff de « lâcher » cette rencontre. « Ça reste un match de phase finale, exprimait Patrice Collazo. Le calendrier de la phase retour en Top 14 est assez séquencé, donc cela nous permettra de le jouer à fond. Les Scarlets, c'est une équipe avec plein d'internationaux (Ken Owens, Gareth Davies et Wyn Jones joueront ce vendredi, NDLR). C'est bien aussi pour avancer et se confronter à ce qu'il y a de mieux comme équipes. »

Esteban Abadie ménagé, Olding et Bruni enchaînent

Voilà pourquoi aussi le staff briviste a fait le choix d'aligner une équipe compétitive, où seuls Esteban Abadie -qui a disputé toutes les rencontres de Top 14 cette saison-, et les internationaux des moins de 20 ans Léo Carbonneau et Mathis Ferté -en vacances obligatoires-, seront absents par choix (Marcel Van der Merwe et Setareki Bituniyata étant suspendus ; Axel Muller, Thomas Laranjeira blessés).

Esteban Abadie sera préservé pour le huitième de finale de Challenge Cup. Icon Sport

Pour le reste, Stuart Olding et Rodrigo Bruni, qui ont connu leur premier match en 2023 la semaine dernière à Clermont, seront titulaires dans le but d'enchaîner, de prendre du rythme. À noter également la première chez les professionnels du jeune arrière polyvalent Nic Krone (20 ans). Le Sud-Africain, ancien de la Western Province, vient couvrir un poste dépourvu pour l'occasion et pourquoi pas créer de l'émulation dans le fond de terrain.