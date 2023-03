Le staff des Bleues a effectué deux changements dans son quinze de départ par rapport à celui qui avait été aligné face à l'Italie en ouverture du Tournoi. Clara Joyeux est titulaire à droite de la première ligne tandis que la jeune Morgane Bourgeois va fêter sa première sélection en Irlande.

Victorieuses de l'Italie lors de la première journée, les Françaises se déplacent en Irlande ce samedi après-midi pour signer le deux sur deux.

Pour cette rencontre, le staff tricolore a décidé de faire confiance au trio Deshaye-Sochat-Joyeux. Cette dernière fait son retour pour cette rencontre. Le numéro trois avait été porté par Khalfaoui à Parme. Derrière, rien ne bouge. L'attelage Feleu-Forlani est reconduit dans la cage, tout comme l'entièreté de la troisième ligne.

Axelle Berthoumieu portera le numéro six, à ses côtés, on retrouve Emeline Gros et Charlotte Escudero en tant que troisième ligne centre.

Première pour Bourgeois

Derrière, comme dans le huit de devant, un seul changement est à noter. À l'arrière, Émilie Boulard laisse sa place à la toute jeune Morgane Bourgeois. À 19 ans, la Bordelaise va vivre sa première cape avec les Bleues.

Pour le reste, c'est du classique. Pauline Bourdon et Carla Arbez formeront la charnière, alors quz Gabrille Vernier et Marine Ménager sont une nouvelle fois associées au centre du terrain. Les couloirs seront occupés par Caroline Boujard et Cyrielle Banet.