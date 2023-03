UJSF : le XV de France et Fabien Galthié récompensés

Le 64e congrès national de l'UJSF (Union des Journalistes Sportifs Français) se tenait ce mardi et ce mercredi à Toulouse. Dans ce cadre, le XV de France et Fabien Galthié ont été récompensés pour leur magnifique année 2022.

Les membres de l'UJSF (Union des Journalistes Sportifs Français) se sont réunis cette semaine, plus précisément ce mardi et ce mercredi, pour le 64e congrès national à Toulouse. C'est notamment à Ernest-Wallon, dans l'antre du Stade toulousain que se tenaient deux conférences durant l'après-midi de mardi. Mais cet événement était aussi l'occasion de remettre les prix UJSF de l'année 2022, qui recompensent notamment les meilleurs sportives et sportifs français. Dans ce cadre, le XV de France a été élu meilleure équipe collective française de 2022, et c'est son demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont qui a reçu le trophée au nom de tous ses coéquipiers.

Par ailleurs, le sélectionneur Fabien Galthié a également été élu meilleur entraîneur français de l'année, lui qui est à la tête des Bleus qui ont réalisé le grand chelem la saison dernière et qui ont aligné dix victoires en autant de rendez-vous. Si le technicien ne pouvait être présent pour recevoir son prix, c'est l'entraîneur de l'attaque du XV de France Laurent Labit qui est venu chercher la distinction en son nom.