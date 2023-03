Le troisième ligne centre d'origine samoane, arrivé à Clermont, en 2013 vient de prolonger son contrat d’une saison plus une optionnelle avec le club auvergnat. Fritz Lee portera donc les couleurs de l’ASM jusqu’en juin 2024 (+ option 2025) et disputera sa onzième saison chez les Jaunards.

Un des tauliers du club clermontois vient de prolonger l'aventure avec l'ASM Clermont Auvergne. Comme confirmé par le club, Fritz Lee (34 ans) évoluera pour la onzième saison consécutive avec l'équipe de Christophe Urios.

Comme l'explique le communiqué, son bail est prolongé d’une saison supplémentaire plus une optionnelle ce qui pourrait le conduire jusqu'en 2025. Le troisième ligne des Samoans, avec qui il devrait participer à la prochaine Coupe du Monde, sera également accompagné dans un projet de reconversion en lien avec la formation au niveau des jeunes joueurs de l’Academy dès la prochaine saison.

"C’est un type exemplaire" le présente Christophe Urios à travers le communiqué, "c’est un joueur très important pour le groupe sur et en dehors du terrain" poursuit le manageur clermontois. "Il est très écouté et respecté que ce soit par les jeunes ou les plus anciens du club. Nous sommes très satisfaits qu’il ait accepté de prolonger avec nous. C’est un grand professionnel et nous sommes certains que son rôle sur le terrain, mais aussi dans la transmission sera très important dans les saisons à venir."

Depuis son arrivée, il a remporté avec les Jaunes et Bleus, le titre de champion de France en 2017 et la Challenge Cup en 2019 et s'est imposé comme un des cadres de cet effectif. Cette saison, il a disputé seize rencontres pour quinze titularisations et un essai.