Ce mercredi soir, à Clermont-Ferrand, à 18 heures au Campus des Cézeaux, le PERF Arbitrage organise une soirée autour de la thématique suivante : « Des arbitres à l’entraînement : quelles pratiques ? quels enjeux ? » Pour parler de ce sujet Jérôme Garcès et Didier Retière seront présents.

Jérôme Garcès avec le quinze de France, Laurent Cardona à l'UBB, Alexandre Ruiz avec l'ASBH puis le MHR... De plus en plus d'arbitres, et pas forcément à la retraite, se rendent dans des clubs pour aider les staffs et les joueurs à travailler sur la discipline. Cette pratique se développe. Elle sera la thématique d'un échange organisé ce mercredi soir, à Clermont-Ferrand, à 18 heures au Campus des Cézeaux, par le PERF Arbitrage : « Des arbitres à l’entraînement : quelles pratiques ? quels enjeux ? » "L'idée c'est de faire changer la représentation des arbitres dans le sport en général. Au rugby, aujourd'hui, beaucoup de clubs intègrent des arbitres au sein de leurs entraînements. Le but est de discuter de cette pratique, des enjeux et de pourquoi un arbitre est intégré à un staff", détaille Géraldine Rix-Lièvre professeure à l'Université Clermont-Auvergne et directrice du PERF arbitrage, structure de formation et de recherche sur l'arbitrage. Pour échanger de ce sujet, Jérôme Garcès et Didier Retière, directeur des projets sportifs de l’ASM Clermont Auvergne.

Des jeunes arbitres intégrés à Clermont

Le PERF arbitrage étant basé à Clermont-Ferrand, un partenariat a été noué avec l'AS Montferrandaise. Des jeunes arbitres en formation à l'université sont intégrés aux équipes de l'ASM : un avec les cadets, un en juniors, un autre avec les espoirs et un quatrième avec l'équipe première. C'est une idée qui n'est pas nouvelle selon Géraldine Rix-Lièvre : "Au début, nous avions pensé à cette initiative dans l'autre sens. Nous nous étions demandé comment aider les arbitres à s'entraîner. Il y a dix ans, quand nous avions monté l'option arbitrage sportif, les arbitres travaillaient avec de la vidéo, ils apprenaient la règle mais s'entraîner à arbitrer n'était pas quelque chose qui se faisait. Mais nous avions eu du mal à faire perdurer cette initiative. Aujourd'hui, nous voyons que c'est quelque chose qui revient."

Pour elle, cette initiative est positive des deux côtés, pour les joueurs comme pour les arbitres : "C'est du gagnant-gagnant : nos jeunes se confrontent à des équipes de haut niveau. C'est une vraie plus-value pour nous. Les clubs, globalement, ça leur permet de travailler la règle autrement avec certains joueurs et d'avoir quelqu'un qui siffle autre que l'entraîneur. Ils peuvent aussi analyser certaines phases de jeu pour leur permettre de progresser."

Géraldine Rix-Lièvre souhaite que d'autres jeunes arbitres puissent intégrer des clubs pour se former, au-delà de Clermont-Ferrand, et pas seulement dans le milieu professionnel : "Je ne sais pas si cela va se démocratiser mais les jeunes sont l'avenir. Il y a l'idée de les inscrire dans une sorte de parcours, sur ce qu'ils doivent apprendre de la règle mais aussi de la relation avec un arbitre, comment échanger avec lui. Joueurs et arbitrent progresseraient parallèlement !"