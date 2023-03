Sur son compte Instagram, l'ancien ailier de Castres et Toulon David Smith a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière de joueur professionnel à l'issue de la saison. Actuel joueur de Hyères Carqueiranne La Crau, il laisse derrière lui 18 années de rugby pro, marquées par de nombreux titres et beaucoup d'essais.

Pour David Smith, le rugby, c'est fini. Ailier marquant du Top 14 dans les années 2010, l'ancien Castrais et Toulonnais a annoncé ce mercredi via un message publié sur son compte Instagram qu'il raccrocherait les crampons à l'issue de la saison. En dix-huit ans de rugby professionnel, celui qui a inscrit de nombreux essais lors de sa riche carrière terminera donc sa carrière à Hyères Carqueiranne La Crau, où il joue depuis deux ans. Joueur emblématique du Top 14 dans les années 2010, le Samoan d'origine a passé treize ans en France, et a évolué sous les couleurs de Toulon, Castres et Narbonne avant de retrouver le sud-est en 2021.

Meilleur marqueur du Top 14 en 2014-2015 (treize essais sous le maillot de Toulon), David Smith a été un des éléments phares du grand RCT du début des années 2010. Il a d'ailleurs remporté trois coupes d'Europe et un championnat de France avec les Rouge et Noir. Le serial marqueur, reconnu pour son impressionnante vitesse, a ensuite fait les beaux jours du Castres olympique, club avec lequel il gagnera aussi le Top 14, en 2018.

Sur sa fin de carrière, il a aussi aidé Narbonne à retrouver la Pro D2, en l'amenant jusqu'en finale de Nationale en 2021. Sur Instagram, l'ailier témoignait sa gratitude : "Je voudrais remercier tous les joueurs avec lesquels j’ai pu partager ce sport sur le terrain, mes coéquipiers sans qui je n’aurais pas eu la même carrière, au-delà du rugby, j’ai grandi à vos côtés et je vous en suis reconnaissant. Je voudrais remercier les coachs que j’ai pu avoir, les différents staffs, soigneurs, salariés des clubs, nous sommes dans les meilleures conditions et ce grâce à vous tous. Et enfin un immense merci à tous les supporters, partout où je suis passé j’ai ressenti de l’amour et du soutien, et si je fais le bilan, outre les titres, c’est ce que je retiendrai le plus."