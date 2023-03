L'arrière ou ailier de l'ASM Cheikh Tiberghien va être absent de longues semaines, a annoncé ce mercredi le club sur ses réseaux sociaux. L'ancien bayonnais souffre d'une fracture du poignet et s'apprête à être opéré jeudi. Son indisponibilité devrait être de deux mois.

Nouvelle mauvaise nouvelle pour Clermont. Le club auvergnat a annoncé ce mercredi la blessure de son arrière polyvalent Cheikh Tiberghien (23 ans). Entré en jeu à l'heure de jeu face à Brive samedi dernier, celui qui a inscrit un essai lors de cette rencontre souffre d'une fracture du poignet. Une blessure qui nécessite une opération - laquelle est programmée ce jeudi - et qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux mois.

Il s'agit là d'un gros coup dur, évidemment, pour Clermont, actuellement dixième du Top 14 et très en retard dans la course au top 6. D'autant plus que le club a aussi annoncé dernièrement la blessure de Benjamin Boudou (fracture du péroné). L'infirmerie de l'USM continue de se remplir, alors que la Challenge Cup arrive ce week-end. L'ASM fera face aux Bristol Bears.