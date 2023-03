Vendredi dernier, un joueur du SUA a été mis en examen pour viol et a été placé en détention provisoire. Selon les informations de Sud Ouest, il s'agit du centre Baptiste Lafond, arrivé au club cette saison. Les faits en question se seraient déroulés en 2022 à Bayonne, après un match, alors qu'il évoluait sous les couleurs de Rouen.

Baptiste Lafond est actuellement en détention provisoire, au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Sud Ouest a dévoilé ce mercredi que l'actuel centre d'Agen (24 ans) a été mis en examen pour viol vendredi 24 mars, pour des faits qui remonteraient à l'année dernière. Le joueur formé au Racing 92 est soupçonné d'avoir abusé d'une femme lors d'une soirée d'après-match 12 mai 2022 à Bayonne, alors qu'il portait à ce moment-là les couleurs de Rouen. Incarcéré suite à la décision du juge des libertés et de la détention, Lafond avait déjà été entendu par la police en octobre dernier dans le cadre de cette affaire, mais avait été remis en liberté.

Fonteneau : "On tombe un peu des nues"

Arrivé cette saison Agen, le joueur était en négociation pour une éventuelle prolongation de contrat, révèle toujours Sud Ouest. Cette saison, il a disputé six matchs de Pro D2 avec les Lot-et-Garonnais. "Je suis surpris par cette annonce, a expliqué le président agenais Jean-François Fonteneau auprès du média régional. La justice va faire son œuvre. S’il est incarcéré, c’est qu’il doit y avoir un faisceau de preuves, mais ça va lui permettre aussi de peut-être prouver son innocence. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est un garçon sans problème, charmant, adorable, d’une gentillesse peu commune." Et de poursuivre : "On tombe un peu des nues, c’est très surprenant tout ça. On attend de voir ce qui va sortir de cette situation pour prendre une décision."

L'avocat de Lafond, Me Arnaud Dupin, a lui appelé à la prudence : "Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives dans ce dossier. Nous sommes dans le cadre d’une relation entre un jeune homme et une jeune femme qui ont passé la soirée ensemble. Il ne faut pas faire le procès avant l’heure, je rappelle que mon client bénéficie de la présomption d’innocence. Les faits sont anciens et, depuis, il a toujours répondu aux demandes des enquêteurs". Le parquet de Bayonne a confirmé avoir demandé l’ouverture d’une information judiciaire, alors que l'enquête se poursuit.