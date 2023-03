Ce mercredi, Antoine Dupont a été élu pour la troisième fois de sa carrière meilleur joueur du Tournoi des Six Nations. C'est tout simplement le dix-neuvième trophée remporté par le demi de mêlée du Stade toulousain... en six ans.

Antoine Dupont ne se contente pas d'empiler les essais. Dans son armoire à trophées aussi, son talent se laisse ressentir. Ce mercredi, le demi de mêlée des Bleus a été élu pour la troisième fois de sa carrière meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Depuis six ans, l'ancien joueur du Castres olympique rafle tout, ou presque. Petite démonstration de la main mise du numéro neuf sur le rugby français mais également international.

2017

Après avoir découvert le Top 14 sous les couleurs du Castres olympique lors de la saison 2014/2015, Antoine Dupont fait rapidement parler de lui. Étincelant lors de ses entrées en jeu avec le CO, le jeune demi de mêlée est rapidement propulsé comme une des pépites du rugby hexagonal. En 2017, il remporte son premier trophée individuel en étant élu "révélation de la saison" lors de la Nuit du Rugby.

2018

Lors de sa première saison avec les Stade toulousain, celui qui est originaire de Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées) ne remporte pas de récompense majeure. La principale explication est qu'il se blesse gravement au genou avec le XV de France face à l'Irlande, ce qui ne lui aura pas permis de disputer l'intégralité de l'exercice 2017/2018.

2019

Pleinement remis de sa rupture des ligaments croisés, Dupont est un des grands artisans de l'exceptionnelle saison de Toulouse en 2019. Avec le club haut-garonnais, le demi de mêlée soulève pour la première fois de sa carrière le Bouclier de Brennus en battant Clermont en finale du Top 14. Quelques mois plus tard, il est honoré par Midi Olympique avec un Oscar d'Or.

Antoine Dupont a remporté le Top 14 en 2019 avec Toulouse. Icon Sport

2020

C'est en 2020 que le meneur de jeu des Bleus est pour la première fois élu joueur du Tournoi des Six Nations après une édition durant laquelle il est titulaire à cinq reprises, pour un essai face à l'Irlande. Comme lors de l'année précédente, il reçoit l'Oscar d'Or Midi Olympique.

2021

L'année 2021 est incontestablement la plus belle depuis le début de la carrière d'Antoine Dupont. Avec le maillot de Toulouse sur les épaules, il réalise le doublé Top 14-Champions Cup. Il est d'ailleurs capitaine lors de la finale éuropéenne. Une saison exceptionnelle qui lui permis ensuite d'être élu meilleur joueur de la saison et meilleur international de la saison lors de la Nuit du Rugby et de remporté l'Oscar d'Or et l'Oscar Monde Midi Olympique.

Cela ne s'arrête pas là puisqu'il est désigné meilleur joueur du Monde World Rugby et reçoit le prix EPCR du joueur européen de l'année. Rien que ça.

Antoine Dupont était le capitaine du Stade toulousain lors de la finale de Champions Cup en 2021. Icon Sport

2022

Après une année 2021 dorée, on ne peut pas dire que le désormais capitaine des Bleus a ralenti la cadence en 2022. S'il est battu en demi-finale de Top 14 et ce Champions Cup en club, il mène le XV de France au grand chelem.

Concernant les trophées individuels, il est élu pour la deuxième fois meilleur joueur du Tournoi et meilleur international français de la saison lors de la Nuit du Rugby. Il remporte également l'Oscar d'Or et Oscar Monde Midi Olympique.

2023

Le Tournoi des Six Nations a échappé à la France et à Antoine Dupont en ce début d'année 2023. Néanmoins, le demi de mêlée vient tout de même être élu meilleur joueur de cette édition. Cela correspond à son dix-neuvième trophée en carrière.

Un nombre qui pourrait encore continuer d'augmenter dans les prochains mois, que ce soit en club ou en sélection. Avec notammment un dénommé Webb-Ellis sur qui tous les yeux du monde entier sont rivés...