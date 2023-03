La LNR a publié le classement des clubs du Top 14 en fonction des moyennes de JIFF. Toulouse domine largement le championnat alors que Toulon, Perpignan et Montpellier sont à la limite.

C'est l'heure des points de passage pour les clubs du Top 14. La LNR a publié le classement des moyennes de JIFF utilisés par les écuries du championnat. Sans surprise, le Stade toulousain domine largement les débats avec une moyenne de 21,50 JIFF utilisés depuis la première journée. Le Stade français (18,90) et Pau (18,85) complètent le podium.

Le Comité Directeur a validé les moyennes intermédiaires de JIFF par club de PRO D2 après la 23ème journée. La moyenne s'établit à 16,94 par club. 4/5 pic.twitter.com/T1A80lYNv1 — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 27, 2023

Toulon et Perpignan sur la corde raide

Du côté des "mauvais élèves", Toulon et Montpellier sont à la limite avec une moyenne de 16,20 et 16,15 JIFF utilisés jusqu'à présent. Pour rappel, les clubs du Top 14 ont l'obligation de terminer la saison avec une moyenne minimale de 16, sauf pour Bayonne (14) et Perpignan (15) qui bénéficient de leur statut de maintenu et promu. Les Catalans ont la pire moyenne du Top 14 avec 15,10 JIFF.

Le classement complet

1. Toulouse : 21,50

2. Stade français : 18,90

3. Pau : 18,85

4. Racing 92 : 18,80

5. Clermont : 18,55

6. Lyon : 17,80

7. Bordeaux-Bègles : 17,45

8. La Rochelle : 17,40

9. Castres : 16,75

10. Brive : 16,70

11. Toulon : 16,20

12. Bayonne/Montpellier : 16,15

14. Perpignan : 15,10