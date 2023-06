L'arrivée de Broncan dans le staff australien, les contacts entre Anthony Watson et Castres, les jeunes et prometteuses recrues australiennes du Lou et du MHR, ou encore les complications de Cowan-Dickie, recruté par Montpellier... Retrouvez toutes les informations de ces derniers jours grâce à Midi Olympique.

Montpellier > Cowan-Dickie empêché de jouer ?

Le MHR risque de devoir se passer des services d’une de ses recrues phares: Luke Cowan-Dickie (29 ans, 42 sélections), touché aux cervicales, pourrait être classé G3 et donc dans l’impossibilité de jouer en France. La visite médicale sera décisive. Si le talonneur international anglais, retenu lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2021, est apte pour jouer en Premiership, la législation française, plus stricte, fait planer un doute sur l’homologation de sa licence en Top 14. The Rugby Paper affirmait, ce dimanche, que sa venue était tout de même possible. Actuellement à Exeter, Cowan-Dickie avait signé un contrat de deux ans avec le MHR début décembre, imitant ainsi son partenaire Sam Simmons. Confrontés à ce possible accroc, les dirigeants montpelliérains se sont remis à scruter le marché des talonneurs afin de se projeter sur un nouveau recrutement.

Luke Cowan-Dickie sort accompagné du staff médical des Exeter Chiefs. Icon Sport - PA Images

D’autant plus qu’à ce poste stratégique, ils ont déjà acté le départ de Vincent Giudicelli (25 ans), futur Bayonnais, et de Curtis Langdon (25 ans), en partance pour Northampton. Jérémie Maurouard (30 ans) pourrait aussi plier bagage cet été. Comme évoqué sur rugbyrama.fr, le MHR a récemment coché le nom d’Etienne Fourcade (25 ans). Le talonneur, en fin de contrat avec Clermont, a aussi été approché par Perpignan et Aix-en-Provence. L’ASMCA, aussi, envisage de le conserver. L’ancien Grenoblois a disputé soixante matchs sous les couleurs auvergnates depuis son arrivée à Marcel-Michelin en 2020.

Australie > Le Lou et le MHR misent sur de grands espoirs australiens

Deux grands espoirs du rugby australiens vont prochainement débarquer dans l’Hexagone. Le Lou a obtenu l’engagement de Miracle Tangata (17 ans). Le centre du King’s Christian College, surclassé avec les moins de 18 ans australiens, présente notamment des mensurations impressionnantes pour un joueur de son âge (1,78 m, 98 kg). Montpellier aurait obtenu l’accord d’un de ses partenaires de sélection : l’impressionnant pilier droit PJ Poutasi (18 ans, 1,78 m, 125 kg).

Australie (bis) > Broncan va dire « oui »

Pierre-Henry Broncan n’aura pas mis longtemps à retrouver une mission. Moins d’un mois après avoir été évincé de ses fonctions de manager du CO le 20 février dernier, le technicien gersois va rebondir auprès de l’équipe d’Australie, pour qui il occupera la fonction de consultant en charge du jeu d’avants. Le technicien gersois devrait s’engager avec les Wallabies en début de semaine. Sa mission prendra effet à partir du mois de mai et durera jusqu’à la fin de l’aventure australienne à la Coupe du monde. Pierre-Henry Broncan a été contacté par Eddie Jones, qu’il avait connu lors de son passage à Bath, en Angleterre, lorsque ce dernier était encore le sélectionneur du XV de la Rose. À cinq mois du début de la Coupe du monde, Broncan a été choisi pour venir apporter son expertise aux Wallabies qui étaient en perte de vitesse avant la prise de fonction de Jones au mois de janvier dernier.

Pierre-Henry Broncan, ancien manager de Castres, est sur le point d'intégrer le staff de l'Australie mené par Eddie Jones Icon Sport - Laurent Frezouls

Ce renfort de poids n’est pas le seul à avoir été enregistré par les Wallabies ces dernières heures. Jeudi, le sélectionneur australien, qui travaille déjà avec Brett Hodgson comme spécialiste de la défense, avait nommé Neal Hatley comme entraîneur en charge de la mêlée. Un technicien qu’il connaît bien puisqu’il occupait déjà ce même poste dans son staff lors de la finale perdue par le XV de la Rose lors de la finale de la Coupe du monde 2019, perdue face à l’Afrique du Sud. Enfin, d’après nos informations, l’ancien international anglais Dan Palmer pourrait lui aussi rejoindre le staff australien dans un futur proche. C’est donc vraisemblablement avec un quatuor d’entraîneurs que l’Australie se présentera en France au mois de septembre. Par ailleurs, Pierre-Henry Broncan reste un technicien très courtisé dans l’Hexagone. Il participera à une visioconférence avec les dirigeants de l’Usap en début de semaine. Son nom ne peut pas être écarté des débats même si la piste menant à Vern Cotter semble aujourd’hui être prioritaire en Catalogne.

Castres > Watson dans le viseur

Le Castres olympique pourrait enrôler une des figures connues du XV de la Rose en la personne d’Anthony Watson (29 ans, 55 sélections). L’ailier international anglais est attendu dans les prochains jours pour visiter la ville et les installations sportives, d’après L'Equipe. Le trois-quarts aile anglais évolue actuellement à Leicester et serait tenté par une expérience en France.

Anthony Watson pourrait rejoindre le Castres olympique lors de la prochaine intersaison Icon Sport - PA Images

L’international a pris part aux trois dernières rencontres de l’Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations. Anthony Watson évolue à Leicester depuis cette saison mais a porté les couleurs de Bath de 2013 à 2022. Outre Castres, le Lion britannique aurait été approché par des franchises de Japan League One.

Clermont > Sanga sur le retour

Comme indiqué sur rugbyrama.fr samedi, Enzo Sanga (27 ans) va revenir à Clermont cet été. Le demi de mêlée de Brive, qui a disputé dix matchs cette saison avec le CAB, s’est engagé pour deux saisons. Formé à l’ASM (2015-2017), puis passé par Montpellier (2017-2020) et Valence-Romans (2020-2021), le numéro 9 va retourner dans son club formateur.

Enzo Sanga va retrouver son club formateur Icon Sport - Loic Cousin

Paris > Panis a rempilé

Laurent Panis (29 ans) sera encore Parisien la saison prochaine. Le talonneur, qui évolue avec l’équipe fanion depuis 2015, a signé un nouveau contrat d’un an avec le club de la capitale. Cette saison, il a disputé 13 matchs de Top 14 (quatre comme titulaire) et quatre rencontres de Challenge Cup.

Pau > Tokolahi va rester

Siate Tokolahi (31 ans, 3 sélections) devrait prochainement signer un nouveau contrat de deux ans avec la Section paloise, d’après La République des Pyrénées. L’ancien pilier droit des Highlanders est arrivé en 2021 dans le Béarn.

Biarritz > Le Perpignanais Bertheau en renfort

Confronté à une vague de blessures en troisième ligne, le Biarritz olympique a obtenu le prêt du Perpignanais Ewan Bertheau (21 ans).Le Catalan a été aligné à deux reprises en Challenge Cup et une fois en Top 14 cette saison. L’ancien jeune de l’UBBdevrait arriver en début de semaine à Aguilera.

Ospreys > Un salaire en baisse de 100 000 £ pour Anscombe ?

Un temps courtisé en France, par Pau notamment, Gareth Anscombe (31ans, 36 sélections) pourrait finalement rester au pays de Galles. L’ouvreur international gallois, dont la carrière a été régulièrement contrariée par les blessures ces dernières saisons, se serait vu proposer un nouveau contrat revu à la baisse à hauteur de 100000£ (113 000 €) par sa franchise, à en croire The Rugby Paper.

Dragons > Flanagan optimiste pour Moriarty

Joueur des Dragons depuis 2018, Ross Moriarty (28 ans, 54 sélections) poursuivra-t-il l’aventure à Newport ? Dai Flanagan, le manager de la franchise galloise, s’est montré optimiste quant à la prolongation prochaine de l’engagement de son numéro 8. Un temps courtisé par Bayonne et en contacts avec le Stade français l’année dernière, Ross Moriarty a récemment reçu une offre de nouveau contrat, comme onze autres de ses partenaires qui arrivent au terme de leur engagement.