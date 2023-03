L'espoir de Patrice Collazo, la joie de Sébastien Piqueronies, les regrets de Patrick Arlettaz, la franchise de Melvyn Jaminet ou la frustration de Maxime Lucu... Voici le top des déclas du week-end !

Si je ne sentais pas les mecs concernés à l'entraînement, on arrêterait tout

Patrice Collazo avait la mine basse après le large revers du CA Brive sur la pelouse de Clermont (38-10). Derniers avec neuf points de retard sur Perpignan, les Coujoux ne sont pas encore définitivement lâchés et le manager briviste veut encore y croire. "L’entraînement c’est une chose, la compétition engendre d’autres mécanismes. Si je ne sentais pas les mecs concernés à l'entraînement, on arrêterait tout . Mais ce n’est pas le cas. Je crois au travail et à la persévérance. On est obligés d’aller là où les autres ne vont pas aller. Il ne faut pas compter sur les autres".

Les joueurs de la Section montrent qu’ils sont légitimes en Top 14

Sébastien Piqueronies avait lui déployé un large sourire après la victoire retentissante de la Section paloise face à Bayonne (20-30). Treizièmes avant la 21ème journée, les Béarnais ont frappé un grand coup à Anoeta et se sont donnés un grand bol d'air dans la course au maintien. "Je pense que les joueurs de la Section, avec courage, mais aussi avec talent, montrent qu’ils sont légitimes en Top 14. Pour survivre, il faut se montrer légitime, et aujourd’hui je suis très fier du courage et du talent des garçons de la Section".

On n'a pas vu un MHR suprenant

Perpignan a longtemps cru à un succès capital face à Montpellier mais Paolo Garbisi a cricufié les Catalans dans les derniers instants de la rencontre. Les Cistes se sont relancés dans la course à la qualification avec leur jeu direct traditionnel. Patrick Arlettaz, le manager de l'USAP, s'attendait à ce genre de combat. "On n’a pas vu un MHR surprenant. Ce n’est pas péjoratif mais il a été à l’image de ses forces : très dur au contact, capable d’arracher des ballons, bon sur les mauls, solide en défense. De notre côté, il a manqué de l’efficacité, de la continuité dans le jeu et de la précision en conquête : les trois mis bout à bout, ça fait un peu trop."

Il faut que je me remette en question

Melvyn Jaminet n'a pas joué à la langue de bois ce week-end. À l'issue de la défaite de Toulouse à Castres (27-17), l'arrière international a notamment réagi sur ses dernières prestations en deçà de ses performances habituelles. "Il faut que je me remette en question et que je ne lâche pas mentalement. Le très haut niveau, il faut savoir se remettre en question et prouver que j'ai encore ma place en donnant le meilleur de moi-même. Quand on est sportif il faut aussi savoir se mettre en difficulté pour progresser".

On est vexé, cette défaite fait très mal

Maxime Lucu était lui aussi frustré après la lourde défaite des Bordelais face à La Rochelle (6-36). Le demi de mêlée girondin était sensiblement agacé de la performance de ses partenaires. "On est forcément vexé, cette défaite fait très mal. D'autant plus que c'est à la maison, devant autant de supporters et la manière n'y était pas aujourd'hui. Il y a un ensemble global qui fait que nous sommes vexés et c'est normal".