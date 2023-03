Lors de l'éclatant succès rochelais à Bordeaux (36-6), Yoan Tanga a brillé par son activité, tant ballon en main qu'en défense. Le troisième ligne est notre Oscar de la semaine.

Yoan Tanga enchaînait sa sixième titularisation consécutive au poste de troisième ligne centre lors du déplacement à Bordeaux. Doublure de l’inépuisable Grégory Alldritt dans ce rôle depuis son arrivée à La Rochelle, l’ancien Racingman est bien mieux que cela. Il l’a encore démontré ce samedi, livrant une prestation majuscule sur la pelouse du Matmut Atlantique. Il était partout sur le terrain, que ce soit offensivement ou défensivement. Une activité monumentale qui a symbolisé la domination des avants rochelais dans ce match à sens unique. Yoan Tanga était venu à La Rochelle pour se nourrir de la concurrence avec Grégory Alldritt, espérant ainsi que cette émulation lui permette de passer encore un cap dans sa carrière pour notamment démontrer qu’il peut être un prétendant sérieux au XV de France. Il espérait aussi démontrer que les deux hommes pouvaient être complémentaires et alignés en même temps, ce qui a encore été le cas pendant quelques minutes en fin de match ce samedi. L’expérience est une réussite. Yoan Tanga est devenu un cadre de la formation rochelaise en quelques mois et il est maintenant troisième du classement des étoiles Midi Olympique, ce qui témoigne de sa régularité dans ses performances, qu’il débute les rencontres avec le numéro 8 dans le dos ou en prenant place sur l’aile de la troisième ligne. Des performances qui laissent penser que Yoan Tanga frappe de plus en plus fort aux portes des Bleus. Présent dans le groupe élargi, son profil de polyvalent lui permet d’être un candidat sérieux à la Coupe du monde, surtout si Anthony Jelonch n’était pas rétabli à temps. À lui de confirmer dans les semaines qui viennent lors des matchs à élimination directe. Mais sa saison est déjà une grande réussite car les places sont chères dans cette troisième ligne rochelaise où Levani Botia et Ultan Dillane sont aussi très précieux.