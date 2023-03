Pire défense de championnat avant cette 21e journée, le Racing sortait de 39 points concédés contre Toulouse et 45 encaissés à Lyon. Les joueurs de Laurent Travers voulaient enfin retrouver une défense plus solide chez le voisin du Stade Français. C'est réussi, malgré une grande partie de la rencontre disputée à quatorze.

Dimitri Szarzewski peut enfin avoir le sourire. L'entraîneur de la défense du Racing 92 a enfin vu son équipe baser son résultat sur la défense, lors de la victoire sur la pelouse du Stade Français (13-17). Un résultat qui tranche avec la gifle reçue lors du match aller (10-48). Cette fois-ci, les Franciliens sont restés presque hermétiques aux attaques parisiennes. Ce soir, les rebonds étaient pour les hommes de Laurent Travers, à l'image de leurs deux essais.

La première offensive du Stade Français, sur une mêlée, a donné le ton. Les Racingmen ont poussé en touche les Stadistes (9e). Mais écrire que le Racing a retrouvé un rideau de fer serait faux. Les hommes de Laurent Travers ont concédé quatorze pénalités, ce qui est souvent rédhibitoire pour s'imposer en Top 14. Mais les Parisiens se sont longtemps obstinés à vouloir marquer un essai, étant en supériorité numérique. Plusieurs fois, ils étaient en position favorable pour que Joris Segond sanctionne l'adversaire d'une pénalité mais ont préféré aller en touche avant de perdre la possession, peu inspirés ballon en main. De la 51e à la 58e, dans ses 22 mètres, le Racing a vu son adversaire tenir le ballon. Mais après une grosse séquence défensive, et malgré plusieurs pénalités concédées, les Bleu et Blanc s'en sont sortis avec une mêlée à l'entrée des 22 mètres adverses, après un contre.

Face à une équipe du Stade Français qui a proposé beaucoup de jeu frontal, au près, le Racing a répondu dans le combat. Après un début de match ouvert mais brouillon des deux côtés, le Racing, à quatorze, s'est resserré. Francis Sailli n'a pas eu beaucoup de ballons à exploiter mais s'est envoyé en défense ; Cameron Woki, pour son retour après deux mois passés à l'infirmerie, s'est signalé par son abattage défensif, à l'image de ce grattage à la 70e. L'essai de Peniasi Dakuwaqa à deux minutes de la sirène est arrivé trop tardivement pour que le Racing n'ait le temps de trembler, après le renvoi.

Poloniati a vu rouge

Cette rencontre, le Racing l'a disputé avec un handicap. Ils n'ont joué à quinze qu'une vingtaine de minutes. Mais qu'est-ce qui a traversé la tête de Veikoso Poloniati ? Annoncé comme une des attractions du Top 14, le colosse tongien (2,03m et 132 kg) arrivé l'été dernier ne disputait que sa quatrième rencontre avec le Racing. Et il ne s'est pas distingué avec des charges dévastatrices ou des offloads... Par deux fois, le deuxième ligne a dégoupillé. Il a pris un carton jaune après une charge à l'épaule sur un double plaquage (21e). Touchant la tête de Romain Briatte avec le bras et non l'épaule, il s'en est sorti qu'avec une exclusion temporaire. Son absence n'a pas porté préjudice à ses coéquipiers, qui n'ont encaissé qu'une pénalité, marquant même un essai par Chstian Wade. Mais voilà, même pas dix minutes après son retour sur la pelouse, Veikoso Poloniati s'est encore illustré par un mauvais geste. Sur une action anodine, il a effectué un geste mi-cravate mi-charge à l'épaule (30e). Qu'importe pour Mathieu Reynal, cela sera un rouge direct. Ayant compris sa sentence, il a enlevé son bandeau avant même que l'arbitre n'ait mis la main dans sa poche.

Malgré une infériorité numérique, même si Boris Palu et Fabien Sanconnie sont sortis blessés, le Racing a tenu et revient à un point du top 6. S'il veut espérer ne pas manquer une phase finale pour la première fois depuis sa remontée dans l'élite en 2009, le club francilien devra améliorer sa discipline et garder les aptitudes défensives vues ce soir. Avec un autre pari à réussir pour le Racing : rentabiliser sa délocalisation à Lens contre l'UBB (15 avril, 15h).