Bernard Laporte s'exprime à nouveau. Muet dans les médias depuis le 27 janvier dernier, et sa démission du poste de président de la Fédération française de rugby, l'ancien sélectionneur du XV de France a accordé une interview à nos confrères d'Eurosport. Dans celle-ci, il revient sur une dernière année mouvementée mais aussi sur son bilan à la tête de la FFR.

Bernard Laporte peut se targuer d'avoir su remettre les Bleus au sommet de la hiérarchie mondiale. Lorsqu'il reprend les rênes de la fédération française le 3 décembre 2016, la France n'est qu'au huitième rang de la hiérarchie mondiale. Grâce à une génération dorée, l'équipe menée par Fabien Galthié a su grimper les échelons pour s'imposer comme une des meilleures nations mondiales. Un constat qu'aime rappeler Bernard Laporte : "J’ai monté son budget de 106 à 136 millions de budget. Cela ne se fait pas d’un coup de baguette magique ! Avant que j’arrive, on était la huitième ou la neuvième nation mondiale, on ne gagnait pas un match et on avait un budget bien inférieur. Aujourd’hui toutes les équipes de France tournent, on a 136 millions de budget et on va passer à 140 millions. Je pouvais faire quoi de plus ? Rien !".

Mais l'ancien président de la FFR ne s'est pas contenté de parler des bons souvenirs. Il a aussi tenu à s'en prendre à certains de ses adversaires, en les nommant à plusieurs reprises : "Florian Grill ne maîtrise pas ce qu’est le haut niveau, il ne le connaît pas. Or le président de la FFR doit connaître le haut niveau car l’essentiel des revenus de la fédération provient de l’équipe de France. Un président qui ne connaît pas le haut niveau, c’est ce qu’on a connu avant que j’arrive et cela nous a mené à la catastrophe. [...] Abdelatif Benazzi n’a même pas fait un an dans un staff à Montpellier et il est détesté de tout le monde, Fabien Pelous a été viré de Toulouse…Je ne peux même pas leur en vouloir tellement ils me font rire ! Si ces gens étaient bons, ils seraient à la place des Mola, Urios et compagnie. Non, ils sont juste-là pour essayer d’exister dans une fédération parce qu’ils sont nuls ! Et il est clair que ceux qui parlent le plus aujourd’hui sont les plus nuls."

L'ancien entraîneur du RCT est longuement revenu sur les événements qui l'ont poussé à démissionner de son poste de président de la FFR. Au-delà de son choix, l'ancien joueur de Bordeaux regrette la manière dont s'est terminé son aventure. Une accumulation qu'il n'a pas supporté : "Quand je vois que Patrick n’a pas été élu à 80 voix près, je me dit qu’on avait quand même le soutien des clubs amateurs. Ce que j’ai pris personnellement, en revanche, c’est cet acharnement et ces mensonges permanents. C’est cela qui m’a amené à me dire : "Maintenant, on arrête !". [...] C’est tout ce qu’il s’est passé sur ces derniers jours. C’était trop ! Quand la convocation démarre et que le même jour, je reçois une convocation du Tribunal…tout ce mélange des gens… J’ai préféré dire stop. Encore une fois, j’étais bénévole à la FFR et j’avais l’impression d’avoir fait tout ce qu’il y avait à faire pour la fédération."

S'il y a bien une équipe qui ne l'a pas lâché, même après son départ, c'est bien l'équipe de France. Que ce soit les membres du staff ou bien les joueurs, ils ont multiplié les déclarations à son encontre. Des discours qui ont touché Bernard Laporte, dont la relation avec les joueurs du XV de France ne s'est pas détériorée depuis son départ : "Je n’ai pas été surpris car ces garçons ont des valeurs et eux, ils le montrent. Les joueurs les apprécient et veulent qu’ils restent. C’est ça la force d’un staff. Je les remercie car cela montre qu’ils sont grands. Il est évident que certains faibles se seraient cachés mais eux sont grands et ils assument. [...] Sans prétention, je pense les rassurer et être aussi un peu un papa pour eux. Ils ne m’ont jamais vu comme leur président mais comme un entraîneur qui a pas mal gagné et avec qui ils peuvent parler rugby. On échange souvent au téléphone et il y a toujours eu une forme de proximité. J’ai envoyé des textos pendant le Tournoi, notamment à Antoine (Dupont)."

Le staff n'a d'ailleurs pas hésité à faire un geste fort. En marge de la dernière rencontre du Tournoi, face au pays de Galles, Fabien Galthié et son équipe ont demandé à l'ancien Ministre de remettre les maillots aux joueurs. Une initiative qui a ému Bernard Laporte : "Cela m’a fait plaisir oui. Comme un symbole, j’avais déjà remis les maillots un an auparavant pour le match du Grand Chelem contre l’Angleterre. Je leur avais annoncé à cette occasion la prolongation de Fabien Galthié et il y avait beaucoup d’émotions. J’avais voulu envoyer un signal fort car Fabien est le meilleur et le message était que, peu importe le résultat du lendemain, je lui faisais confiance. Cette année était un peu différente de mes remises de maillots précédentes. Je ne prépare rien d’habitude et pour la première fois, je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir leur dire car je n’étais plus autant avec eux. [...] (Je leur ai dit) qu’entre 2003 et 2007, on avait fait mieux qu’eux puisqu’on avait gagné le Tournoi trois fois. On n’avait pas été champions du monde pour autant. Et même si on avait fait mieux, il y a aujourd’hui une différence en termes de qualité du groupe, des titulaires, des remplaçants et même de ceux qui doivent rester chez eux. Il y a des bons partout et c’est le résultat d’un travail collectif. L’équipe de France est la locomotive de notre sport et quand elle ne tourne pas bien, ce qui était le cas pendant dix ans avant que j’arrive, vous perdez des licenciés et vous ne vendez que 25 000 billets au Stade de France contre l’Italie et 30 000 contre l’Écosse…"

INFO MIDOL - Suite au départ de Vern Cotter, Bernard Laporte a été contacté pour reprendre le poste de sélectionneur des Fidji. Ce dernier a refusé.



Plus d'infos ici : https://t.co/3syEiX3eAx pic.twitter.com/Ha1WtlU47u — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 5, 2023

Quand il s'agit d'évoquer son futur, l'ancien sélectionneur ne se ferme aucune porte. Mais à une condition : de le faire après la Coupe du monde en France : "Comment voulez-vous que je devienne entraîneur d’une équipe pour cette Coupe du monde que j’ai obtenu pour la France, et que je sois donc adversaire de l’équipe de France à partir du 8 septembre ? [...] M’imaginer être opposant à ce staff et ces joueurs que j’aime, c’était tout simplement impossible et hors de question. Revenir sur le terrain au quotidien, je n’en ai pas envie. En club du moins car pour une sélection majeure, j’y réfléchirais à deux fois. En revanche être conseiller d’un président, mettre en place un projet comme j’ai pu le faire avec l’équipe de France, cela peut m’intéresser. Je ne tournerai jamais la page du rugby. C’est une passion, cela me plaît et je ne suis pas rassasié, j’ai envie de gagner avec d’autres. On verra. C’est une chose qui pourrait effectivement me plaire. Ce qui est sûr, c’est que je ne démarrerai rien avant la Coupe du monde. Je veux pouvoir être le premier supporter de l’équipe de France."