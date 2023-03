Au programme de Des Mauls et Débats, nous évoquons les deux gros coups du week-end, réalisés par le RCT et le Stade rochelais qui se sont respectivement imposés à Lyon et Bordeaux. On abordera aussi la défaite très frustrante des Bayonnais et des Brivistes en déclin.

En s'imposant largement sur la pelouse des Bordelais, La Rochelle a une nouvelle fois fait preuve de sa puissance au sein du championnat. De son côté, le Rugby Club toulonnais a glané un succès précieux et une place dans le top 6. Nous évoquons aussi la première défaite des Bayonnais à domicile. Les Basques avaient délocalisé leur derby sur la pelouse d'Anoeta à San Sebastien, une fête réussie en tout point, sauf celui du résultat. En se délocalisant, l'Aviron a-t-il gâché sa propre fête ? Coup de cœur pour Julien Dumora, l'âme de ce Castres olympique tombeur du leader toulousain. Coup de gueule contre le CAB qui n'y arrive plus, qui ne semble même plus se battre.

Enfin le prono concerne le derby parisien de ce dimanche soir 21 heures entre le Stade français et le Racing. Avec Manon Moreau, Vincent Bissonnet et Jérémy Fadat.

Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Buffalos - Zebros